Mucho más de lo esperado: esta es la cifra exacta que Utrecht paga por Correia

Anthony Correia será entrenador del FC Utrecht, algo conocido desde hace tiempo. Según De Telegraaf, el fichaje costará 700 000 euros.

Según De Telegraaf, tras el partido del sábado (4-1) se acelerarán las negociaciones con el Telstar sobre la cláusula de rescisión de Correia, quien tiene contrato en Velsen-Zuid hasta 2027.

Según el rotativo, el Telstar recibirá una cifra récord por el traspaso: superará holgadamente los 375 000 euros que obtuvo en 1996 con la venta de Arjan de Zeeuw al Barnsley.

El sábado, Telstar cayó 4-1 ante Utrecht en el Galgenwaard.

Los aficionados locales corearon: «Correia es nuestro, olé, olé».