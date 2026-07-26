Los días del guardameta marroquí Yassine Bounou en las filas del Al Hilal saudí parecen contados, después de que informes marroquíes revelaran que ambas partes han entrado en negociaciones serias con el objetivo de rescindir el contrato de mutuo acuerdo, en un desarrollo que refuerza las especulaciones que han rodeado el futuro del portero durante las últimas semanas.

El Al Hilal se encamina hacia el fin de su relación con su guardameta marroquí, tras una trayectoria que se prolongó durante tres temporadas en las filas del equipo. Y aunque el contrato de Bounou con el Al Hilal se extiende hasta junio de 2028, los datos revelados por el sitio marroquí «Le Site Info Sport» indican que el club y el portero han entrado en negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo amistoso que ponga fin al vínculo entre ambas partes.

Desde el inicio del actual mercado de fichajes estival, la incertidumbre ha rodeado el futuro de Bounou con el Al Hilal, especialmente tras los movimientos realizados por el club en la posición de portería. El Al Hilal había fichado al guardameta saudí Mohammed Al Owais, un paso que muchos consideraron un claro indicio de la existencia de cambios previstos en esa posición.

Esto coincidió con filtraciones que apuntaban a que la dirección del Al Hilal no tiene intención de inscribir a Bounou en la lista local durante la nueva temporada, con el objetivo de dejar sitio a un jugador extranjero adicional, de modo que la presencia del guardameta marroquí se limitaría a la participación en la Copa Élite de Asia.

Negociaciones con un nuevo portero y 5 ofertas

Los indicios no se detuvieron en este punto, ya que circularon informaciones sobre la entrada del Al Hilal en negociaciones con el guardameta polaco del Neom, Marcin Bulka, de 26 años y formado en la academia del Chelsea, lo que aumentó la fuerza de las especulaciones sobre la cercanía del final del recorrido de Bounou con el equipo.

El sitio «Le Site Info Sport» confirmó que la continuidad del guardameta marroquí con el Al Hilal se ha vuelto casi imposible ante estos datos, señalando que las negociaciones en curso entre ambas partes tienen como objetivo alcanzar un acuerdo amistoso que ponga fin a la relación entre ellas.

Yassine Bounou tiene 35 años y goza de un amplio interés en el mercado de fichajes, ya que cuenta con varias ofertas, las más destacadas de cinco clubes que militan en las ligas francesa, española e inglesa, además de dos ofertas de la liga estadounidense.

Se prevé que las competiciones de la Liga Profesional Saudí arranquen el 13 de agosto, mientras que el mercado de fichajes estival continúa hasta el 6 de septiembre, lo que concede a todas las partes el tiempo suficiente para resolver el futuro del guardameta marroquí.