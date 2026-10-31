Movimiento urgente para poner fin a la crisis de Mohamed Salah y Hossam Hassan

En un movimiento anticipado para evitar la escalada de las disputas dentro de la selección de Egipto, la Federación de Fútbol comenzó sus pasos para contener la crisis surgida entre Mohamed Salah, capitán de Egipto, y el cuerpo técnico encabezado por Hossam Hassan e Ibrahim Hassan durante la última concentración, en medio de los esfuerzos por devolver la calma al ambiente y garantizar la presencia del exjugador del Liverpool en los planes de la selección durante los próximos compromisos.

Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto y jugador del Trabzonspor turco, abandonó la concentración de Egipto en septiembre de 2026, tras el enfrentamiento ante Angola dentro de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, en un incidente que suscitó numerosos interrogantes sobre su relación con el cuerpo técnico de la selección.

Esto ocurrió después de que Hossam Hassan decidiera sustituir a Salah en el minuto 60 del partido ante Angola, que terminó con empate sin goles, aclarando tras el encuentro que su decisión obedeció a razones puramente técnicas y asegurando que el capitán de la selección no sufría ninguna lesión.

En el marco de los movimientos destinados a contener la situación, el periodista egipcio Ahmed Abdel Basset reveló una visita prevista de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, a Mohamed Salah en Turquía durante las próximas horas.

Abdel Basset declaró: "Hani Abu Rida, presidente de la Federación de Fútbol, visita a Mohamed Salah en Turquía dentro de unas pocas horas para disolver las disputas surgidas en la última concentración a causa del cuerpo técnico de la selección y acercar posturas con los gemelos de cara a la incorporación de Salah a la próxima concentración de la selección".

Este paso se enmarca en los esfuerzos del presidente de la Federación de Fútbol por contener la crisis y abrir una nueva página entre el capitán de Egipto y el cuerpo técnico, mediante el acercamiento de posturas entre ambas partes, lo que allanaría el camino para el regreso de Salah a la convocatoria de la selección en la próxima concentración y evitaría la continuidad de las disputas durante la fase decisiva de las eliminatorias.

La selección de Egipto se prepara para disputar los dos enfrentamientos ante Malaui dentro de las jornadas tercera y cuarta de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, donde la concentración arranca el próximo 9 de noviembre en el centro de selecciones nacionales.

Está previsto que ambas selecciones se enfrenten el 13 de noviembre en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de los partidos de la tercera jornada, antes de que el enfrentamiento entre ambas se renueve el día 17 del mismo mes en el estadio Internacional de Bingu en Malaui, correspondiente a la cuarta jornada.

La selección de Egipto se encuentra en el segundo grupo de las eliminatorias, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui, y Egipto encabeza la clasificación con 4 puntos, superando por diferencia de goles a Angola, mientras que Malaui ocupa el tercer lugar con 3 puntos, y la selección de Sudán del Sur se sitúa en el último puesto sin puntos.

La selección egipcia había iniciado su recorrido con un empate sin goles ante Angola en El Cairo, antes de lograr una amplia victoria sobre Sudán del Sur a domicilio por cinco goles a cero.