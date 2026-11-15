Movimiento secreto: el Barcelona duda entre Lisandro Martínez y una estrella de Uruguay para reforzar la defensa

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El Barcelona continúa sus movimientos para reforzar la línea defensiva durante el próximo mercado invernal. El club envió a un emisario para seguir el partido entre Argentina y Uruguay en el estadio de "La Bombonera", con el fin de observar al argentino Lisandro Martínez, además de una joven promesa uruguaya que no tuvo oportunidad de participar.

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Según lo publicado por el diario español "Sport", Deco y Hansi Flick siguen insistiendo en la necesidad de fichar a un nuevo defensa durante el mercado de invierno, pese a las grandes dificultades que entraña esta misión.

La dirección deportiva del Barcelona continúa trabajando para cerrar esta operación, después de que los distintos movimientos realizados por el club durante las últimas semanas fracasaran en alcanzar cualquier acuerdo.

La búsqueda de un central sigue en marcha, ya que los responsables técnicos continúan estudiando las opciones disponibles en el mercado de fichajes, en busca del jugador adecuado capaz de elevar el nivel del equipo sin alterar el delicado equilibrio financiero que se impone dentro del club.

El mercado de fichajes europeo ya ha sido testigo de movimientos de varios clubes que detectaron la presencia de representantes del Barcelona siguiendo de cerca a algunos defensas, entre ellos Yiltch, Nijstad y Vuskovic.

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Hace unos días, algunos informes revelaron el fracaso de los intentos del club catalán por convencer al Bayern de Múnich de ceder a su defensa Jonathan Tah a partir del próximo mes de enero.

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El Barcelona prosigue sus gestiones en más de una dirección, con la esperanza de encontrar a un defensa capaz de aportar más solidez a la línea defensiva bajo la dirección de Flick.

En contraste, el parón internacional abre nuevos frentes al club catalán, que es consciente de que no puede desaprovechar oportunidades como esta para seguir buscando un refuerzo defensivo que Hansi Flick considera una necesidad imprescindible.

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Dos opciones distintas sobre la mesa del Barcelona

Según la información obtenida por "Sport", el Barcelona envió a uno de sus representantes al estadio de "La Bombonera" para seguir el partido entre Argentina y Uruguay, que se disputó en la madrugada del sábado y concluyó con la victoria de la selección uruguaya por 2-1.

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Uno de los ojeadores del club catalán viajó a la capital argentina, Buenos Aires, para observar a varios de los jugadores internacionales que participaron en el encuentro y evaluar su nivel de cerca.

La misma información señaló la existencia de dos nombres completamente distintos en cuanto a cualidades y experiencia, uno de los cuales podría acabar vistiendo la camiseta del Barcelona durante el próximo período, en función de lo que depare la evolución del mercado de fichajes.

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Lisandro Martínez, el defensa argentino de 28 años, encabeza la lista de jugadores a los que sigue el Barcelona, un nombre que se ha vinculado públicamente al club catalán durante las últimas semanas.

El contrato de Martínez con el Manchester United finaliza al término de la presente temporada, y es considerado uno de los jugadores con gran experiencia, pese a verse afectado por la mala racha que atraviesa el club inglés.

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El defensa argentino se caracteriza por su gran fuerza en los duelos individuales y en los enfrentamientos directos, pese a su baja estatura, de 1,76 metros.

No obstante, la llegada de un entrenador como Mauricio Pochettino al banquillo del Manchester United podría abrir una nueva página en el futuro de Lisandro Martínez con el equipo.

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Hasta hace apenas unos días, el jugador no ocultaba, ni en público ni en sus conversaciones privadas, su deseo de abandonar el Manchester United y emprender una nueva experiencia lo antes posible.

Lisandro Martínez disputó el partido completo a lo largo de los 90 minutos y registró 90 intervenciones, de las cuales 71 fueron pases acertados de un total de 78, con un porcentaje de éxito del 91%, además de seis recuperaciones de balón y tres despejes, ganando dos de los cuatro duelos disputados.

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El defensa argentino no hizo un mal partido, pero al mismo tiempo no pudo hacer nada para evitar la derrota de la selección de su país.

Un talento en busca de una oportunidad

En cuanto al segundo nombre que el Barcelona quiso observar, pertenece a la lista de talentos que surgen de forma periódica en el fútbol uruguayo: se trata de Juan Rodríguez, el defensa zurdo de 21 años que juega actualmente en las filas del Cagliari.

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Rodríguez es considerado un jugador fundamental e imprescindible en su equipo, y las valoraciones indican que ofrece niveles destacados durante los primeros meses de la temporada, después de que su progresión experimentara un gran salto.

El jugador también se ha convertido en un elemento habitual en la lista de la selección de Uruguay, aunque de momento sigue desempeñando el papel de suplente, por detrás de varios nombres destacados, entre ellos Ronald Araújo y el veterano defensa José María Giménez.

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Juan Rodríguez no disputó ni un solo minuto durante el encuentro ante Argentina, lo que privó al Barcelona de la oportunidad de seguirlo sobre el terreno y evaluar su nivel de cerca.

El entrenador Diego Forlán prefirió apostar por Ronald Araújo y Mathías Olivera en el eje de la defensa, sin realizar ningún cambio en esa posición durante todo el partido, por lo que Rodríguez permaneció en el banquillo hasta el pitido final.

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Las dos opciones difieren por completo en cuanto a la naturaleza de sus cualidades: mientras que Lisandro Martínez representa una alternativa con experiencia y capacidad para aportar de forma inmediata, Juan Rodríguez encarna un proyecto de defensa prometedor que posee un gran futuro.

En la actualidad, el precio del defensa uruguayo sigue siendo relativamente razonable en el mercado de fichajes, ya que las estimaciones apuntan a que el Cagliari no aceptaría su salida por menos de 15 millones de euros.

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El Cagliari había pagado al Peñarol cerca de 4,5 millones de euros para fichar al jugador, hace poco más de un año.