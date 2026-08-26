El Barcelona ha iniciado sus movimientos para fichar al defensa del Hamburgo alemán, durante el actual periodo de transferencias.

Según el periodista Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena Sky Sport Alemania, las negociaciones entre el Barcelona y el Hamburgo siguen en curso, ante el deseo del club catalán de incorporar al joven defensa Mikael Baza, mientras que el jugador muestra un gran interés en vivir una nueva experiencia en España.

Baza tiene 16 años y ocupa la posición de central. Además, destaca por su buen manejo con el pie izquierdo, mientras que le queda solo un año de contrato con el Hamburgo, algo que podría facilitar su traspaso.

El corresponsal de Sky Alemania explicó que el Barcelona no planea integrar al jugador directamente en el primer equipo, ya que el club ha diseñado un programa para desarrollarlo que comienza en el Barcelona Atlètic y en el equipo sub-19 del Barcelona, antes de promocionarlo gradualmente al primer equipo si mantiene su progresión.

Mikael Baza cuenta con un interés mediático adicional, al ser primo del defensa alemán Jonathan Tah, estrella del Bayern Munich.

Los responsables del Barcelona consideran que el joven defensa posee cualidades que lo capacitan para ser uno de los talentos defensivos más destacados en los próximos años, algo que ha llevado al club a moverse pronto para incorporarlo antes de que otros clubes europeos entren en la línea de negociaciones.