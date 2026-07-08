Movimiento oficial: el antiguo fichaje del Arsenal está a punto de cerrarse

El brasileño Bruno Guimarães ha comunicado al Newcastle su deseo de fichar por el Arsenal este verano.

Según «The Athletic», el campeón de la Premier ha intensificado sus gestiones y está dispuesto a ofrecer hasta 60 millones de libras.

En junio, el mismo medio informó de una oferta verbal previa del Arsenal por debajo de esa cifra. El Newcastle lo rechazó de inmediato, reafirmando su intención de retener al jugador. Por ahora no ha habido nuevo contacto entre los clubes y los “Magpies” se mantienen firmes en su postura de no venderlo.

Su contrato con el Newcastle dura dos años más, tras firmar en 2023 una prórroga de cinco años con una cláusula de 100 millones que expiró en junio sin usarse.

Su petición llega tras la venta de Anthony Gordon al Barcelona por 69,3 millones y la marcha de Sandro Tonali al Tottenham en un trato valorado en hasta 100 millones, lo que aumenta la presión sobre la directiva de Eddie Howe.

Gimarães fue titular con Brasil en el Mundial bajo Ancelotti y dio cuatro asistencias antes de la eliminación en octavos.

Guimarães lleva tiempo en la agenda de Mikel Arteta, que lo ve como un refuerzo ideal para el centro del campo del Arsenal, ya que puede actuar junto a Declan Rice o sustituirlo, lo que le daría al técnico español mayor flexibilidad táctica.