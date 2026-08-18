El Real Madrid presentó al portugués José Mourinho como nuevo entrenador del equipo este martes, en una ceremonia inusual celebrada a puerta cerrada, que el público solo pudo seguir a través de algunas imágenes difundidas por el canal oficial del Real Madrid.

El técnico portugués declaró: "He vuelto a mi casa", mientras aparecía junto a Florentino Pérez durante la firma de su contrato y posaba para una fotografía con una camiseta que llevaba su nombre.

La ceremonia de presentación de Mourinho es la primera del Real Madrid durante un verano que ha visto la llegada de 6 jugadores al club, además del entrenador.

Todos los nuevos fichajes seguirán el mismo procedimiento en sus ceremonias de presentación, celebrándolas a puerta cerrada, sin la presencia de aficionados ni medios de comunicación, y con la participación únicamente de directivos del club y allegados del protagonista del acto.

Las ceremonias de presentación continuarán con las mismas normas durante los próximos días. El miércoles será la fecha para la presentación del primer jugador, mientras que Mourinho ofrecerá el viernes su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid, antes de viajar a Barcelona para disputar su primer partido de Liga ante el Espanyol, el sábado.

La ceremonia de presentación de Mourinho se celebró en la sala de reuniones de la Ciudad Real Madrid, donde Florentino Pérez dio la bienvenida al entrenador, que firmó el contrato que le vinculará al club blanco durante 3 temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Tras la firma del contrato, Mourinho recibió una réplica exacta del estadio del Real Madrid, un reloj y una camiseta con su nombre.

A la ceremonia de presentación también asistió el presidente de honor del club, José Martínez Pirri, según anunció el club en un breve comunicado publicado en su web oficial.



