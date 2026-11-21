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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, destacó las dificultades que encontró el conjunto blanco ante el Celta de Vigo y señaló que vio a muchos jugadores que no estaban en su mejor momento físico, pero que demostraron una gran personalidad.

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El Real Madrid remontó el 0-1 ante el Celta de Vigo y firmó una victoria agónica por 2-1 en la 13.ª jornada de LaLiga, con la que eleva su cuenta a 33 puntos en la segunda posición de la clasificación.

El diario AS recogió las declaraciones que Mourinho ofreció a Real Madrid TV tras el encuentro.

«Veo los aspectos positivos, entre ellos las ganas de ganar de estos jugadores y su capacidad para superar las dificultades», afirmó Mourinho.

«Fue un partido muy difícil, en primer lugar por el Celta, que sabe jugar, defender y tener el balón, y sabe cómo frustrar a un equipo que quiere la posesión y ganar. El Celta tiene mucha responsabilidad en las dificultades que hubo en el partido», prosiguió.

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«Después, vi a muchos jugadores que no estaban bien físicamente: hay jugadores que llegaron el jueves pasado, otros que no durmieron la noche del miércoles y jugadores que pasaron muchas horas en el avión. Además, el cansancio físico afecta un poco a tus capacidades mentales», señaló.

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«El primer pase del partido, el de Ibrahima Konaté, se fue directamente fuera del campo. Y eso no es una buena señal», indicó.

«Pero también veo los aspectos positivos, entre ellos las ganas de ganar de estos jugadores y su capacidad para superar las dificultades. Terminamos el partido con Arda y Jude Bellingham, y en el centro del campo con un grupo de jugadores ofensivos que estaban muy cansados, pero se veía claramente que luchaban con todo lo que tenían», subrayó.

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«Después del 1-1 fue como un huracán. Perdíamos el balón, lo recuperábamos, lo volvíamos a perder, lo recuperábamos de nuevo y, al final, nos llevamos los puntos, que era lo más importante», explicó Mourinho.

«Este es un grupo fuerte, formado por personas capaces de superar las dificultades y que saben luchar ante las circunstancias complicadas», aseguró el técnico portugués.

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«Lo que queremos es ganar con facilidad, llegar al descanso todos tranquilos y riéndonos tras ir ganando por tres o cuatro goles a cero. Pero eso no siempre es posible, y ahí es donde tiene que aparecer esa personalidad fuerte», añadió.

«Una de las claves de la segunda parte fue aumentar la intensidad de la presión y la agresividad para recuperar el balón tras perderlo. Entre esas dificultades está ir perdiendo en el marcador y recibir pitos en tu propio estadio», continuó.

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«Llevamos nueve victorias seguidas y aspiramos a conseguir la décima el martes», explicó.

«¿Vinicius y Espi? ¿Qué importancia tiene que todos los jugadores estén preparados y concentrados? Depende de ellos y el mérito es suyo. Tienen valores humanos, que consisten en entender que el equipo es más importante que cada uno de nosotros. Si hay que jugar 90 minutos, son 90 minutos, y si es un minuto, es un minuto», prosiguió.

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«Hay jugadores que no jugaron ni un minuto y, aun así, estaban en el banquillo pidiéndole al árbitro que pitara el final y diciéndole a Vinicius que bajara a defender. Al final, todos participaron, incluso los jugadores que estaban en la grada aportaron su granito de arena. Es responsabilidad de los jugadores: son ellos quienes construyen este grupo fuerte y crean un vestuario con un ambiente positivo», sentenció.