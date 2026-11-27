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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se niega a aceptar tan pronto la etiqueta de favorito al título de la Champions League para su equipo, pese al arranque perfecto del conjunto merengue en la fase liga. El técnico advierte de que la carrera europea todavía es larga y de que los pequeños detalles pueden decidir los grandes duelos.

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El Real Madrid lidera la fase liga de la Champions League tras sumar el pleno de victorias en sus cinco primeros partidos. Es el único equipo con 15 puntos y, a falta de tres jornadas para el final de esta fase, ya tiene matemáticamente asegurado, como mínimo, el playoff.

En la rueda de prensa que ofreció este viernes, en la víspera del duelo de mañana sábado ante el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, Mourinho respondió así cuando se le preguntó si su equipo es favorito a ganar la Champions: «Quiero ganar al Alavés. Quiero mucho a Kike (Sánchez Flores, entrenador del Alavés) y le tengo un gran aprecio. En cuanto a la Champions, todavía es muy pronto y no sabemos cómo llegaremos todos a las eliminatorias».

El técnico portugués añadió, según recoge el diario español AS: «No quiero jugar el playoff, tenemos muchos partidos... Luego está la Supercopa, en principio dos partidos, y también la Copa del Rey. Estamos cerca, necesitamos tres o cuatro puntos».

Mourinho advirtió además de lo difícil que es el camino europeo: «La Champions se decide en los detalles. Mirad al Bayern de Múnich, que ha perdido a Harry Kane, y mirad al Paris Saint-Germain... Puedes llegar a los partidos decisivos sin jugadores importantes».

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Después, Mourinho apuntó contra los pronósticos que elaboran los modelos de inteligencia artificial sobre las opciones de los equipos en el torneo: «Hay quien dice que somos favoritos, y luego está el superordenador de la inteligencia artificial... Son tonterías».

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El PSG tropezó por primera vez en la quinta jornada al caer en la trampa del empate ante la Roma, mientras que el Bayern de Múnich perdió contra el Lille en una gran sorpresa.

Tres días, mejor que dos

Sobre el partido ante el Alavés, Mourinho subrayó la importancia de la recuperación: «Dos días entre partidos es poco tiempo, tres días está bien. No tendremos ningún problema para recuperar a los jugadores que participaron en el último partido».

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El entrenador del Real Madrid elogió el trabajo del técnico del Alavés: «Me gusta mucho el trabajo que está haciendo Kike en el Alavés. El año pasado hizo un trabajo importante, y este año también, con una identidad muy clara. Nos espera otro partido difícil. Nuestro objetivo es ganar, y en la Champions ya hemos llegado a los 15 puntos. Tenemos que jugar e intentar sumar los tres puntos».

Huijsen ha madurado

Mourinho habló largo y tendido sobre su defensa Dean Huijsen y aseguró que la evolución defensiva del jugador también se refleja en el rendimiento ofensivo del equipo.

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«Defender bien significa ayudar al equipo a ser mejor en ataque. Cuando te sientes seguro atrás, presionas más arriba y tus defensas ganan los duelos... Es un trabajo defensivo, pero también deja huella en el trabajo ofensivo», explicó.

Y añadió: «En Roma era un niño y todavía tenía camino por recorrer, pero Inglaterra y su dificultad le ayudaron a mejorar en muchas cosas. Mi visión desde fuera, siguiendo a un chico al que quiero mucho, es que la temporada pasada no fue buena para él. Pero me conoce y me ha ayudado a acelerar su crecimiento».

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«Por edad es un niño, pero es mucho más maduro. Rüdiger es un compañero importante para él, lo fue la temporada pasada y también esta, al igual que Konaté. Está evolucionando mucho, ha gestionado bien la decepción de no ir al Mundial y lo ha interpretado de forma positiva», prosiguió.

Y concluyó entre risas: «Pero no le echemos demasiados elogios, porque luego le hacen daño. Soy su entrenador e intento no ser demasiado amable con él».

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Mourinho rechaza comparar a Bellingham con Zidane

Mourinho se negó a establecer comparaciones entre Jude Bellingham y Zinedine Zidane: «No me gusta comparar jugadores de generaciones distintas. Zidane fue uno de los mejores jugadores de su generación, y Bellingham ya es uno de los mejores de la suya».

Vinícius no compite con Diomande

Sobre la situación de Vinícius Júnior y el debate recurrente acerca de su sitio en el once, Mourinho afirmó: «Me cuesta responder a algunas preguntas. Si buscamos el once ideal, para mí no existe».

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Y explicó: «La semana pasada Vinícius tenía que irse, después se dijo que no podía jugar con Diomande, ahora ya no tiene que irse, ahora tienen que jugar juntos, ahora el que sobra es Arda, y luego los aficionados de Arda dicen que tiene que jugar... Las cosas no son así».

«Vinícius ha mejorado, y es algo normal. Lo más difícil es que el equipo te quiera, independientemente de cómo juegues. Y esa es la base sobre la que se sostuvo Vini cuando recibía ataques por vuestra parte y por parte de la afición. Sus compañeros son los que construyeron su estructura, y él quiere mucho a sus compañeros y al Real Madrid. Quiere ayudar, y ya ha alcanzado el nivel en el que puede hacerlo. Si juega ahora, eso es otra historia», añadió.

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Mourinho insistió en que Vinícius y Diomande no compiten directamente: «No son rivales, todos estamos en el mismo lado y tenemos el mismo objetivo. Nos ha costado mucho trabajo llegar a esta situación. Si marcan, es un gol del Real Madrid, y a nadie en el vestuario le importa quién lo haya marcado».

El objetivo colectivo se impondrá a cualquier discrepancia

Sobre el estado del vestuario del Real Madrid, Mourinho señaló: «Siempre encontrarás alguna cara descontenta, pero hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario. Llevamos cinco meses juntos y no he tenido ningún problema».

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Y añadió: «Puede surgir un problema, pero si surge, lo absorberá el propio vestuario. No creo que llegue siquiera hasta mí. Veo que todos los jugadores tienen un objetivo común. El objetivo colectivo se impondrá a cualquier cara descontenta».