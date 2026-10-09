El portugués José Mourinho, actual entrenador del Benfica, reveló cuál es el único club con el que no sintió una conexión humana especial durante su trayectoria como técnico, señalando que su experiencia con el Tottenham inglés fue completamente diferente al resto de sus etapas.

Mourinho, en una extensa entrevista con el diario italiano "Corriere dello Sport" recogida por "Mundo Deportivo", afirmó que mantiene buenas relaciones con la mayoría de los clubes que ha dirigido, como el Benfica, el Oporto, el Chelsea, el Inter de Milán, el Manchester United, la Roma y el Fenerbahçe, a excepción del Tottenham.

Mourinho dirigió al Tottenham entre noviembre de 2019 y abril de 2021, antes de dar el salto a la liga italiana a través de la Roma.

El técnico portugués explicó que la coincidencia de su etapa con el club londinense con la pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en su experiencia, debido a la ausencia de público durante largos periodos y a la falta de contacto directo con los aficionados.

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Mourinho dijo sobre su experiencia con el Tottenham: "Aquella etapa coincidió con la pandemia de coronavirus. Hubo cero contacto humano. El estadio estuvo prácticamente vacío la mayor parte del tiempo. Jugamos dos o tres partidos con público y luego disputamos los encuentros sin aficionados y sin ninguna interacción. No sentí esa conexión con el Tottenham".

Mourinho revela los entresijos de su acercamiento al Real Madrid

Mourinho también habló de los entresijos de la vinculación de su nombre con el banquillo del Real Madrid, cuando dirigía al Benfica, aclarando que lo ocurrido se dio al contrario de lo habitual en este tipo de negociaciones.

Dijo: "Normalmente las cosas empiezan con contactos, y luego surgen el revuelo y los rumores a partir de esos contactos, pero en este caso ocurrió exactamente lo contrario: el revuelo y los rumores comenzaron antes de que se produjera ningún contacto".

Y añadió: "Me sorprendió el asunto. Nadie habló conmigo, y me dije a mí mismo: esto no es cierto. Nunca pensé que pudiera ser real".