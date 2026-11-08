Mourinho: sufrí una enfermedad ante el Valencia y esto fue lo que le dije a mi amigo Aguirre

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que sus jugadores sufren una fatiga física extrema debido a la presión de los partidos continuos, tras la victoria por 3-0 ante el Valencia, en el marco de la jornada 12 de LaLiga.

Mourinho se ha convertido en el primero de la lista de entrenadores con más victorias en la historia de LaLiga, entre los técnicos que han dirigido al menos 100 partidos.

Mourinho declaró, en la rueda de prensa posterior al partido:"¿Mis récords? Me dicen que tenemos que ganar el próximo partido. En esta vida, los números bonitos se olvidan, y nosotros no nos alimentamos de los números del pasado, sino del presente. No conocía esta cifra, pero es motivo de orgullo para mí. LaLiga ha contado con entrenadores de primer nivel, y estar entre estos números representa un gran orgullo".

Y añadió: "Mantuvimos la calma y no caímos en responder a las provocaciones. La tarjeta roja me pareció muy clara; en cuanto a la tarjeta amarilla que recibió Mbappé, consideraba que se podría haber dejado seguir el juego. Creo que el árbitro hizo un trabajo excelente".

Temores por el parón internacional

Mourinho prosiguió: "No sé si algún día llegaré a ser entrenador de alguna selección nacional, pero si eso ocurriera, sería muy molesto con los clubes y pensaría en mi propio interés, por eso ahora no tengo la osadía de llamar a nadie".

Y continuó: "Los seleccionadores, desde luego, no quieren que ningún jugador se lesione por la acumulación de partidos y la fatiga. Espero que tengamos suerte".

El Real Madrid sigue evolucionando

Mourinho agregó: "Eso me alegra, porque en ningún momento vivimos una situación de caos. Mantuvimos la calma, entendimos los motivos de nuestra derrota y seguimos trabajando con tranquilidad".

Y prosiguió: "Lucharé para que todos mantengan el equilibrio durante las buenas rachas. Ganar partidos con un equipo del tamaño del Real Madrid no debe convertirse en una situación de locura y alegría exagerada, sino que debe ser algo normal".

Mourinho tiene fiebre

El técnico portugués dijo en tono de broma: "Estoy completamente agotado. Me siento cansado y tengo fiebre. Si me recupero, me iré a la liga de fútbol americano".

Mourinho reveló su conversación con su amigo Aguirre tras el partido, al decir: "Salí directamente a hablar con mi amigo Aguirre. Le dije que no se pusiera triste, porque los jugadores de mi equipo son mucho mejores que los suyos. Aguirre no es el problema; cuando tienes jugadores como los que yo tengo, tus posibilidades de ganar son mayores".