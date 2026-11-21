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El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tomó la sorprendente decisión de dejar al brasileño Vinícius Júnior fuera del once titular para el duelo ante el Celta de Vigo, previsto en el Santiago Bernabéu, y prefirió apostar por el marfileño Yan Diomande en el extremo izquierdo como parte de sus opciones técnicas para el partido.

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Mourinho decidió alinear de inicio a Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Yan Diomande y Jude Bellingham, mientras que dejó a Vinícius Júnior en el banquillo, en un movimiento llamativo que reabrió los interrogantes sobre la jerarquía ofensiva en el conjunto blanco, sobre todo tras el regreso del astro brasileño después de su sanción.

La decisión del técnico portugués llegó cuando ya podía volver a contar con Vinícius, una vez cumplida su sanción de cuatro partidos, periodo en el que Diomande gozó de más oportunidades para participar. El marfileño ofreció un nivel destacado y dejó una gran impresión gracias a su rendimiento decisivo y a su capacidad para marcar diferencias, lo que reforzó sus opciones de pelear por un puesto de titular.

El buen momento de Diomande no fue el único factor detrás de la decisión de Mourinho, ya que los indicios apuntan a que la ausencia de Vinícius en el once inicial también podría estar relacionada con las circunstancias de su reciente regreso: el brasileño llegó desde Singapur pocos días antes del partido, tras un largo viaje que podría afectar a su estado físico y a su capacidad para rendir a su mejor nivel desde el inicio.

Mourinho pareció preferir actuar con cautela con el extremo brasileño, al disponer de alternativas capaces de aportar en ataque, sobre todo porque Diomande aprovechó bien la ausencia de Vinícius y demostró saber sacar partido de la oportunidad que recibió. Eso dio al cuerpo técnico una opción más en la línea delantera, en lugar de devolver directamente al dorsal 7 al once titular.

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El once elegido por Mourinho para medirse al Celta de Vigo contó con Thibaut Courtois bajo palos y, por delante, con Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konaté y Álvaro Carreras en la defensa, mientras que Eduardo Camavinga, Bernardo Silva y Jude Bellingham se encargaron del centro del campo, junto a Arda Güler en tareas ofensivas y de creación de juego.

En la delantera, el técnico portugués apostó por Yan Diomande en la banda izquierda y por Kylian Mbappé para liderar el ataque, mientras que mantuvo a Vinícius Júnior en el banquillo.