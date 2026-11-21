El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tomó la sorprendente decisión de dejar al brasileño Vinícius Júnior fuera del once titular para el duelo ante el Celta de Vigo, previsto en el Santiago Bernabéu, y prefirió apostar por el marfileño Yan Diomande en el extremo izquierdo como parte de sus opciones técnicas para el partido.
Mourinho decidió alinear de inicio a Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Yan Diomande y Jude Bellingham, mientras que dejó a Vinícius Júnior en el banquillo, en un movimiento llamativo que reabrió los interrogantes sobre la jerarquía ofensiva en el conjunto blanco, sobre todo tras el regreso del astro brasileño después de su sanción.
La decisión del técnico portugués llegó cuando ya podía volver a contar con Vinícius, una vez cumplida su sanción de cuatro partidos, periodo en el que Diomande gozó de más oportunidades para participar. El marfileño ofreció un nivel destacado y dejó una gran impresión gracias a su rendimiento decisivo y a su capacidad para marcar diferencias, lo que reforzó sus opciones de pelear por un puesto de titular.
El buen momento de Diomande no fue el único factor detrás de la decisión de Mourinho, ya que los indicios apuntan a que la ausencia de Vinícius en el once inicial también podría estar relacionada con las circunstancias de su reciente regreso: el brasileño llegó desde Singapur pocos días antes del partido, tras un largo viaje que podría afectar a su estado físico y a su capacidad para rendir a su mejor nivel desde el inicio.
Mourinho pareció preferir actuar con cautela con el extremo brasileño, al disponer de alternativas capaces de aportar en ataque, sobre todo porque Diomande aprovechó bien la ausencia de Vinícius y demostró saber sacar partido de la oportunidad que recibió. Eso dio al cuerpo técnico una opción más en la línea delantera, en lugar de devolver directamente al dorsal 7 al once titular.
El once elegido por Mourinho para medirse al Celta de Vigo contó con Thibaut Courtois bajo palos y, por delante, con Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konaté y Álvaro Carreras en la defensa, mientras que Eduardo Camavinga, Bernardo Silva y Jude Bellingham se encargaron del centro del campo, junto a Arda Güler en tareas ofensivas y de creación de juego.
En la delantera, el técnico portugués apostó por Yan Diomande en la banda izquierda y por Kylian Mbappé para liderar el ataque, mientras que mantuvo a Vinícius Júnior en el banquillo.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.