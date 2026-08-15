El Real Madrid continúa buscando la solución adecuada para reforzar su centro del campo tras el tropiezo en la operación por el español Rodri, quien está cerca de fichar por el eterno rival Barcelona, un golpe que ha obligado al conjunto blanco a replantearse sus planes durante el mercado de fichajes.

José Mourinho tenía a la estrella del Manchester City entre sus principales objetivos, al considerarlo la pieza que podría otorgar al centro del campo del Real Madrid el equilibrio que el equipo ha echado en falta desde la marcha del alemán Toni Kroos, pero la preferencia de Rodri por fichar por el Barcelona ha llevado al técnico portugués a pensar en otras opciones dentro de su plantilla.

A pesar de que el Real Madrid dispone de un grupo destacado de centrocampistas, como Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham y Bernardo Silva, Mourinho sigue buscando la combinación ideal, sobre todo porque durante la pretemporada se apoyó en el sistema 4-2-3-1.

Mourinho piensa en cambiar la posición de Alexander-Arnold

Según lo informado por la emisora española «Cadena SER» y recogido por el diario «Sport», Mourinho estudia una opción sorprendente que consiste en utilizar al inglés Trent Alexander-Arnold en la posición de centrocampista, en lugar de limitarse a su papel habitual en la banda derecha.

Alexander-Arnold se incorporó al Real Madrid procedente del Liverpool en el verano de 2025 en un traspaso libre, y el objetivo principal de su fichaje era ocupar el puesto de lateral derecho, si bien sus cualidades técnicas y su dominio del pase y de la construcción del juego lo convirtieron desde hace tiempo en un candidato a jugar en una posición más adelantada y por dentro del campo.

Parece que Mourinho ya ha comenzado a probar esta opción durante la pretemporada, dando entrada al jugador en roles más centrales con el objetivo de aprovechar su capacidad para construir los ataques y contribuir a la creación de juego desde atrás.

Dumfries abre la puerta a la prueba

La importancia de esta opción dentro del Real Madrid podría aumentar tras el fracaso del fichaje de Rodri, además de la llegada del neerlandés Denzel Dumfries para ocupar el puesto de extremo o lateral en la banda derecha, lo que otorga a Mourinho un mayor margen para reubicar a Alexander-Arnold lejos de su posición original.

Se esperaba que el Real Madrid volviera al mercado de fichajes en busca de un sustituto para Rodri, pero Mourinho podría sorprender a todos apostando por una solución interna en lugar de cerrar un nuevo fichaje.

De este modo, Alexander-Arnold podría pasar de lateral derecho a una nueva carta en el centro del campo del Real Madrid, en una prueba que revela hasta qué punto es capaz Mourinho de encontrar soluciones tácticas dentro de su plantilla en lugar de esperar más refuerzos.