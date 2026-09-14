José Mourinho, director técnico del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Elche, previsto para la noche del martes en el estadio "Martínez Valero", correspondiente a la sexta jornada de la Liga española, hablando sobre los preparativos de su equipo, la situación de varias de sus estrellas y el estilo de juego que busca consolidar con el conjunto.

Durante la rueda de prensa, cuyos detalles recogieron los medios españoles, Mourinho abordó varios temas importantes dentro del Real Madrid, empezando por Vinicius Junior y Arda Güler, pasando por la evolución del estado de Tchouaméni, hasta llegar a su filosofía sobre la presión alta y la gestión de los minutos de los jugadores, antes de cerrar su comparecencia con un comentario llamativo acerca de los penaltis.

Mourinho resumió con claridad su objetivo ante el Elche, diciendo: "Quiero ganar. Quiero jugar bien y ganar, nada más que eso", subrayando que su atención está puesta en lograr la victoria ofreciendo el nivel que quiere de su equipo.

Sube el listón de las expectativas para Güler

El técnico portugués mostró una gran admiración por Arda Güler, elogiando su capacidad para marcar la diferencia dentro del campo, y dijo: "Su calidad es asombrosa: su visión penetrante, su determinación, la estabilidad que aporta al rendimiento del equipo y su creatividad. Tiene un potencial enorme, y sus estadísticas ya son impresionantes".

Y añadió Mourinho con un tono llamativo: "Quizás no quiera exagerar y decir que es el mejor, el mejor, el mejor, 3 veces, pero sí, es el mejor, el mejor".

Por otro lado, Mourinho le exigió a Vinicius más contundencia de cara a la portería, considerando que la mejor versión del jugador brasileño aparece cuando es capaz de transformar las ocasiones en goles, pese a subrayar la importancia del trabajo colectivo y de la evolución diaria.

Y dijo: "Su mejor estado es marcar goles. Está claro que dar asistencias es importante, y el trabajo colectivo es muy importante, y el trabajo diario es importante y él lo realiza a la perfección, pero hay otro Vinicius".

Mourinho explica su proyecto

Mourinho respondió a sus declaraciones anteriores sobre su necesidad de 3 meses para ver al Real Madrid tal como lo quiere, aclarando que no se refiere a tener una solución mágica, sino a llegar a un equipo más desarrollado con la continuidad del trabajo.

Y dijo: "Lo que quiero decir es que quiero ser mejor de lo que soy hoy dentro de 3 meses, pero no tengo una receta mágica que nos haga muy fuertes en 3 meses".

Insistió en que la evolución llega de forma gradual a través de los partidos y las sesiones de entrenamiento, subrayando que aumentar la compenetración y la continuidad del trabajo con el cuerpo técnico ayudan al equipo a mejorar.

La presión alta

El técnico portugués habló sobre el estilo defensivo que busca aplicar, subrayando que la presión alta no puede mantenerse durante todo el partido, y que su equipo debe ser capaz de cambiar su estilo según el transcurso del encuentro.

Y explicó: "No creo que sea posible presionar alto durante los noventa minutos; ese no es nuestro estilo", subrayando al mismo tiempo que no quiere que el Real Madrid se convierta en un equipo que se conforme con replegarse y defender.

Y añadió: "No me gusta el estilo del bloque defensivo, pero tampoco quiero sufrir demasiado porque el rival marque dos goles o 3 que obliguen al portero a hacer paradas espectaculares".

Tchouaméni regresa

Mourinho aseguró que Tchouaméni tendrá un papel mayor durante el próximo periodo, después de haber participado por periodos limitados en los partidos anteriores tras su regreso.

Y dijo: "Está mejorando constantemente, y se siente con más fuerza y confianza. Jugará mañana. No puedo determinar ahora cuántos minutos jugará".

También explicó que el cuerpo técnico maneja con cautela las cargas físicas de los jugadores, señalando la existencia de un plan integral para la prevención de lesiones que incluye el trabajo en el gimnasio, el entrenamiento individual y el seguimiento médico.

La polémica del Balón de Oro

Y cuando le preguntaron por las declaraciones de Lamine Yamal sobre el premio del Balón de Oro y su merecimiento, Mourinho se negó a entrar en polémica con el jugador del Barcelona, diciendo brevemente: "Yo no comento las declaraciones de los jugadores. Respeto todas las opiniones, pero no las comento".

También habló sobre la posibilidad de juntar a Valverde y Tchouaméni en el centro del campo, subrayando que la cuestión no tiene que ver con que los jugadores sean defensivos u ofensivos, sino con lograr el equilibrio requerido dentro del campo, con la diferencia de los roles de cada jugador según sus características.

Los penaltis

Y al final de la rueda de prensa, mientras parecía que la conversación había llegado a su fin, Mourinho lanzó un comentario llamativo en el que dijo: "¿No hay preguntas sobre los penaltis? Es raro, ¿verdad?", dejando una señal ambigua sobre el asunto arbitral antes del enfrentamiento ante el Elche.