José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a su estrella Kylian Mbappé, mientras dirigía sus dardos contra los críticos, señalando que "algunos de ellos no entienden de fútbol, mientras que otros no quieren decir la verdad".

Mbappé fue objeto de críticas por no cumplir con las tareas defensivas, a pesar de la victoria del Real Madrid sobre el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

El delantero francés respondió a estas críticas con un tono que algunos consideraron soberbio, cuando dijo durante su entrevista con el diario "L'Équipe": "Creo que esto no es normal, pero esta es la vida de alguien que ha vivido la excelencia durante años".

Y añadió: "Es normal que la gente mire siempre lo que alguien no hace. Cuando lo hace desde hace 10 años, la gente ya no mira lo que hace. Saben que es capaz de hacerlo. Por eso siempre intentan mirar lo que no hace".

Las críticas a Mbappé

Tras la defensa de Mbappé ante las críticas, Mourinho aseguró que la estrella francesa no representa un problema para el equipo, valiéndose de un refrán popular portugués.

Mourinho dijo, en una rueda de prensa este viernes antes del partido ante el Rayo Vallecano, cuyos detalles recogió el diario "AS": "Yo no hablo de quien critica. Uso el mismo refrán que dije sobre Vinícius. Es un árbol que da muchos, muchísimos frutos, y la gente suele tirar piedras al árbol que da frutos".

Y añadió: "Mbappé tiene razón en su respuesta a las críticas. El jugador que marca 40 goles nunca representa un problema para el equipo. Cuando consigues crear la amistad y el respeto... imagínatelo".

Mourinho prosiguió: "Hay cosas que como entrenador valoro y admiro mucho. Hay personas que hablan de fútbol pero no lo entienden. Y hay otras que lo entienden, y les conviene hablar de las cosas que no son buenas".

El técnico portugués continuó: "Vi al equipo en los últimos minutos (del partido ante el Inter de Milán) jugando con diez jugadores, y defendiendo por la banda izquierda con Cucurella, que estaba sin fuerzas, y Kylian, que estaba sin fuerzas, y lo vi. Yo como entrenador valoro esto de una manera increíble. Para mí, este tipo de comportamiento representa una alegría".

Y agregó: "Hay personas que entienden de fútbol tanto como yo, y también lo vieron, pero no lo dicen. Luego dicen que no defendimos bien, y que podríamos haber encajado tres o cuatro goles".

Prosiguió: "Pero tampoco dicen que podríamos haber marcado ocho goles. Hay partidos que son muy aburridos, y quizá juguemos algunos. Hay partidos en la Liga de Campeones en los que ambos equipos se temen mutuamente, nadie arriesga, y la gente vuelve a casa con mal sabor de boca".

El "Special One" concluyó su intervención al respecto diciendo: "Podrían haber marcado cuatro goles, sí sí, pero nosotros podríamos haber marcado ocho. Y hay personas que entienden de fútbol como yo y no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? ¿Acaso no están contentos porque ganamos?".

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El penalti del Betis

Mourinho volvió sobre la polémica arbitral relacionada con el penalti de Kylian Mbappé ante el Real Betis, después de que el comité de árbitros español respaldara la decisión del colegiado del partido de no repetirlo.

Dijo: "No me sorprende, porque hay una gran protección entre los árbitros. Es muy raro, y muy difícil, que critiquen una situación arbitral. La unión (entre los árbitros) es fuerza".

Rotación de la alineación

Sobre la posibilidad de introducir cambios en la alineación, y la probabilidad de que participe Yan Diomandé, Mourinho se negó a revelar los nombres de los jugadores que iniciarán el partido de mañana contra el Vallecano.

Dijo: "No quiero decir quién va a jugar. No voy a ir por ese camino. Yo no pienso en los tres próximos partidos, sino en el partido de mañana. Quiero ganar".

Y añadió: "Pero sí, hay espacio... quizá no para la rotación, pero es un espacio para energía nueva. Piernas que tienen mucho combustible. Trabajamos muchísimo en el partido del martes. Y recuperamos a Camavinga, Bernabé y Arda".

Continuó: "Tenemos un grupo fuerte, para dar oportunidades a piernas que tienen mucho combustible para jugar. Y que los demás obtengan algo de tiempo para descansar. Tenemos tres partidos en nueve días, y el Elche dentro de tres días... pero el foco está puesto en cómo ganar mañana".

Concluyó: "Y dentro de ese cómo, lo importante es que dos o tres de los que no participaron en el último partido puedan dar al equipo un poco más de energía".

Elogios a Courtois

Sobre la importancia de Thibaut Courtois para el equipo, cuando queda un año para el final de su contrato actual, Mourinho dijo: "Él no está preocupado, y el club tampoco está preocupado. Hay simpatía, y todos saben que quieren lo mismo".

Y añadió: "Para un portero, todavía es joven, y por encima de eso decidió no participar en la Liga de las Naciones con la selección de su país, y eso le permite estar más concentrado y obtener más descanso durante los periodos de la UEFA o la FIFA. Ahí lo tienen, hizo un partido magnífico".

Valverde y Tchouaméni

Sobre la posibilidad de que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni jueguen juntos tras la famosa pelea entre ambos la temporada pasada, y sobre si intervino para solucionar lo ocurrido, Mourinho dijo: "Yo no hice nada, fueron ellos quienes lo hicieron. La simpatía que hay dentro del grupo, la amistad, ganar juntos, perder juntos, irse al banquillo enfadado pero apoyar a tus compañeros que están en el campo".

Y explicó: "Sin responder concretamente sobre la situación de Valverde y Tchouaméni, el grupo es magnífico. Y en este caso, si yo no supiera nada (sobre la pelea de la temporada pasada) pensaría que son amigos íntimos".

Añadió entre risas: "Por supuesto, cuando llegó Aurélien, estaba atento, porque necesitaba saber si debía intervenir y ser ministro de la paz, pero no hice nada. Fueron ellos quienes lo hicieron".

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