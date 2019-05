Mourinho sobre el Madrid: "Son ciclos, ahora ficharán y ficharán bien"

El exentrenador de los blancos se encuentra en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Jose Mourinho está sin club y eso le lleva a estar en lugares en los que no se le suele ver. Este fin de semana está en Monaco, viendo la Fórmula 1, y no rehuye los micrófonos. Todo lo contrario, parece casi estar de gira y no deja pasar la oportunidad para hablar de fútbol. La primera pregunta, ya que hablaba en Movistar+, una cadena española, sobre el Real Madrid.

“¿Nuevo ciclo de Mourinho en el Madrid? Tienen nuevo ciclo con un nuevo entrenador. No hablemos de ciclos hipotéticos”, explicaba el técnico portugués, que pasó tres años en el club blanco y ganó una Liga y una .

"Parece claro que el coche manda mucho y que será un fin de semana para Mercedes, pero a mí me gustaría que fuera diferente: me gustaría una sorpresita". José Mourinho, en el #MONmovistarF1 pic.twitter.com/saZdW3tvNY — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 25 de mayo de 2019

Deja trabajar a lo que hay y cierra la conversación sobre un retorno, pero eso no quiere decir que no tenga opinión sobre lo que ocurra en el club. “Han cambiado entrenador, seguramente van a hacer una inversión importante. El son siempre ciclos, como todos los grandes clubes. Iniciaron un ciclo hace unos años y lo terminaron con la última Champions y ahora pues ficharán, ficharán bien. Tiene jugadores fantásticos que continuarán y adelante”, relataba el extecnico blanco.

El técnico, ya que estaba, también hablo de coches, aunque asumendo desde el principio que no es lo suyo, pero que eso no le quita para tener ciertas preferencias. "No soy un experto y cuando soy un experto ya hago errores... pero parece que está muy claro que los coches mandan mucho (más que el pilotaje) y en principio será un fin de semana para Mercedes. Me gustaría que fuera diferente: más competición, un a sorpresita, porque sino acabas con la esencia del deporte”, comentó.

Mourinho también comentó de dónde le viene la afición y por qué estaba en el circuito urbano de Montecarlo: “Invitado por Red Bull y Ferrari, pero cuando no estoy trabajando es cuando puedo ser un poco más aficionado. Sigo la F1 por la televisión y cuando no trabajo es cuando tengo la oportunidad de venir a un Gran Premio, y ninguno es más especial que éste para venir”.