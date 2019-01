Mourinho se queda 'mudo' por una cláusula de confidencialidad millonaria

¿Por qué Jose Mourinho no contesta a los ataques recibidos? ¿Por qué no ha roto su silencio para contestar a los que le han criticado tras salir del United? El diario "The Times" explica los motivos y son millonarios. Pese a haber hecho de comentarista de la Copa Asia para beIN Sports, Jose Mourinho no hab hablado por ahora de su salida del Manchester United ni de las razones por las que decidió dejar el club británico.¿Por qué? Pues Mourinho está 'mudo' debido a una cláusula incluida en el finiquito con el Manchester United.

El United incluyó en la liquidación de Mourinho una cláusula de confidencialidad que impide al luso hablar de su adiós al banquillo de Old Trafford o revelar secretos de la política de actuación de "los diablos rojos". Si Mou la incumple puede perder una parte de la indemnización que percibió tras pactar su salida del United. Según "The Times", el finiquito de Mourinho ascendió a los 15 millones de libras, unos 17 millones de euros.

Según la misma información, esta cláusula ha provocado que el caché de Mourinho como comentarista haya disminuido. En estos momentos, Mourinho está percibiendo, según 'The Times', unas 60.000 libras, unos 67.000 euros, por cada uno de los partidos que comenta de la Copa Asia. .