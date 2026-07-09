Mourinho se hace cargo del caso de Valverde y zanja la cuestión del brazalete de capitán

José Mourinho, nuevo técnico del Real Madrid, espera impaciente el regreso de todos sus jugadores, sobre todo el de Fede Valverde.

Según Marca, el técnico se ocupará personalmente de un asunto que preocupa al club y que aún no se ha resuelto tras el Mundial.

El club blanco confiaba en que el Mundial, tras una temporada complicada marcada por el incidente con Aurélien Tchouaméni, calmara los ánimos, pero no fue así.

Además, el centrocampista se vio envuelto en una polémica con la selección uruguaya durante el torneo, lo que agravó su situación.

Desde el 27 de junio, cuando Uruguay quedó eliminada del Mundial en la fase de grupos tras perder contra España, Valverde está de vacaciones.

El diario añade: «Es una oportunidad para que el capitán del Real Madrid descanse antes de volver a Valdebebas y empezar de cero. Quiere pasar página y centrarse en la nueva temporada».

Para lograrlo, tendrá el respaldo de Mourinho, que ya ha fijado una reunión con su capitán para aclarar la situación y ayudarle a recuperar su mejor nivel.

Según «Marca», Valverde es clave para Mourinho, que quiere que siga siendo el capitán cuando arranque la pretemporada.

El técnico confía en que esta confianza le permita superar lo ocurrido y reincorporarse tras una temporada polémica.

La polémica empezó cuando se le señaló como responsable de la marcha de Xabi Alonso, aunque Vinicius Jr. recibió más críticas por admitir que tampoco se llevaba bien con el técnico.

La tensión en Valdebebas, agravada por los malos resultados, culminó en un altercado con Chouameni que dejó a Valverde con una lesión en la cabeza y un traslado al hospital.

Amenazado con perder el brazalete o ser traspasado, Valverde se marchó al Mundial, pero tampoco encontró la calma con Uruguay: la tensión generada por el seleccionador Marcelo Bielsa lo situó de nuevo en el ojo del huracán.

Algunos medios uruguayos aseguraron que varios titulares, incluido Valverde, se quejaron de los exigentes entrenamientos y de las largas sesiones de vídeo impuestas por Bielsa tras una temporada agotadora.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos hizo explotar la tensión, y Valverde se dirigió al público con un comunicado en el que afirmó: «Asumo la responsabilidad del fracaso y sé que no he estado a la altura de las circunstancias. Pero bajo ninguna circunstancia renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida».

Con ese capítulo cerrado, Valverde debe recargar energías, despejar la mente y hablar con Mourinho para iniciar una nueva etapa.







