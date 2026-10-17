José Mourinho, entrenador del Real Madrid, confirmó que su equipo está listo para enfrentarse al Sevilla, señalando la dificultad del partido y subrayando que no le pide a la directiva del club que haga nuevos fichajes.

Mourinho habló, durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Sevilla, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, sobre el estado de sus jugadores antes del encuentro ante el Sevilla: "Los jugadores se sienten cansados, pero mañana no lo estarán. Creo, a partir de lo que he visto hoy en el departamento médico, que arrastran cierta fatiga, pero mañana estaremos bien. También tenemos opciones muy buenas si decidimos hacer cambios y dar más energía al equipo. El Sevilla es un gran equipo y siempre compite con fuerza fuera de su estadio. Luis García está haciendo un trabajo magnífico. Será un partido muy difícil, pero queremos ganar".

Sobre las exigencias de jugar en el centro del campo, el entrenador del Real Madrid dijo: "Le pido al centrocampista que haga el papel de centrocampista. El jugador cuyo papel se limita a defender es un centrocampista de posibilidades limitadas, y el que se limita a atacar, mejor que no juegue en el centro del campo. Es una posición muy difícil y requiere tener muchas capacidades, porque es complicado ser un buen centrocampista".

Acerca de la posibilidad de contar con Arda Güler en el centro del campo, Mourinho declaró: "Trabaja mucho. Creo que a ustedes les cuesta mucho darle al trabajo el reconocimiento y el elogio que merece. Parece que las cosas negativas siempre tienen un responsable, mientras que las positivas se atribuyen a la suerte. Arda es un jugador con un gran talento, pero todavía no ha llegado, y por suerte, a la etapa de jugador completo. Tiene las condiciones que le permiten jugar en distintas posiciones. Estoy muy contento con él".

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Mourinho también se refirió a sus planes con Endrick: "Creo que a veces nos cuesta darle su merecido reconocimiento a quien hace un buen trabajo. Ustedes critican con mucha dureza cuando las cosas van mal. El mérito es del jugador joven que estuvo muy brillante y dio todo lo que tenía. Los tres goles que llegaron de los saques de esquina, y la manera en la que conseguimos esos saques de esquina, son dos cosas que merecen elogios. En 10 minutos conseguimos unos 7 saques de esquina porque impusimos una presión ofensiva arrolladora".

Y añadió: "Hay muchos jugadores que merecen participar. Tenemos más de 11 jugadores que merecen jugar; de hecho, la cifra llega a 15 o 16 jugadores. Lunin merece jugar, y no estoy bromeando. Es un jugador que trabaja duro cada día junto al mejor portero del mundo y mantiene su actitud positiva, aunque no participe. Pero no puedo alinear a los dos porteros juntos".

Y continuó: "Lo mismo se aplica a los demás jugadores. Creo que todos estaremos de acuerdo en que los cinco jugadores que entraron desde el banquillo y cambiaron el curso del partido merecen jugar mañana, pero ¿qué pasa con los otros? ¿No merece jugar Diomande? ¿No merece jugar Cucurella? ¿No merece jugar Valverde? ¿No merece jugar Mbappé? Este es uno de los aspectos difíciles del trabajo de un entrenador".

Y prosiguió: "Mis colegas que entrenan a equipos con menos posibilidades dirán que soy un afortunado. Es una paradoja que sea al mismo tiempo mi buena y mi mala suerte tratar con periodistas como ustedes, porque hacen que la tarea sea más difícil".

En cuanto a la posibilidad de fichar nuevos jugadores durante el mercado de invierno, Mourinho dijo: "Militao estará en la convocatoria del equipo mañana. Para mí es fácil no tener que anunciar la lista de jugadores, porque no pido fichar a nuevos jugadores y estoy contento con el grupo actual. Los jugadores mejoran, sobre todo cuando tenemos tiempo y tranquilidad".

Y agregó: "Tengo que desarrollar el nivel de los jugadores y no considero que tenga derecho a pedir la incorporación de nuevos jugadores. Yo prefiero trabajar con una plantilla corta. Si queremos incorporar a un jugador, otro tiene que salir. Si la directiva del club decide estudiar algún movimiento, lo valoraremos, pero yo no voy a tomar la iniciativa de pedir fichajes. No quiero jugadores nuevos".

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Mourinho defendió sus decisiones respecto al uso de Valverde en el centro del campo: "Estoy aquí para tomar las decisiones que creo que son las mejores para el equipo. Creo que llegará el día en que la inteligencia artificial y las encuestas que realicen los equipos determinen las decisiones, y el papel de los entrenadores se limite al trabajo de campo, pero hasta ahora son los entrenadores los que toman las decisiones".

Y explicó: "El entrenador obstinado que no acepta opiniones es un entrenador limitado, con todo mi respeto. Veo que hay personas que dan su opinión porque aman el fútbol, y otras porque forma parte de su trabajo, pero las opiniones de estos no están por encima de mi propio análisis. Y, por el contrario, el entrenador que acepta continuamente las opiniones de los demás no es necesariamente un buen entrenador".

Y concluyó: "Estoy abierto a las opiniones de los miembros de mi cuerpo técnico. Puedo cambiar mis decisiones, pero lo haría a partir de mi propio análisis, y no por lo que piensen otros desde fuera. Puedo elegir direcciones distintas", en referencia a la dupla de Tchouaméni y Valverde. "El partido incluye muchas fases y muchos detalles, y además el hecho de poder hacer cinco cambios representa un factor importante para los equipos que tienen plantillas fuertes".



