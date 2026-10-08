Mourinho se burla del caso del City: puede que cumpla 80 años antes de que se dicte la sanción

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se burló de la condena económica al Manchester City, bromeando con que quizás cumpla los ochenta años antes de que el club inglés conozca su destino final.

El Manchester City fue declarado culpable de cometer graves infracciones financieras, tras el mayor caso disciplinario en la historia de la Premier League, ya que las acusaciones se refieren a un periodo que se extendió durante cerca de 9 años, entre 2009 y 2018.

Mourinho considera que la larga batalla legal podría prolongarse durante tanto tiempo que quizás ya no esté con vida para ver el resultado final.

El diario The Sun publicó las declaraciones de Mourinho durante su entrevista con el diario Corriere dello Sport, en la que dijo: "¿El Manchester City? Prefiero reírme un poco del asunto".

Y continuó: "Creo que llegaremos a un resultado, pero como estoy en la sesentena, tendré que tener la suerte suficiente de seguir aquí cuando se dicte el fallo final".

Mourinho aclaró: "Ahora se dictará un fallo, y luego habrá una apelación. Y yo tendré ochenta años".

La apelación del Manchester City añadió un nuevo capítulo a un caso que ha sacudido al fútbol inglés, pues el club lucha por anular el fallo y limpiar su nombre.

El polémico caso ha dejado al Manchester City ante la posibilidad de sufrir duras sanciones deportivas y económicas, entre ellas una importante deducción de puntos o incluso la expulsión de la Premier League.

El Manchester City también podría ser despojado de sus títulos, si se considera que esta sanción es apropiada, lo que podría otorgar a José Mourinho otro título de la Premier League, después de que su equipo, el Manchester United, terminara la temporada 2017-2018 en el segundo puesto.



