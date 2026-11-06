El técnico del Real Madrid, José Mourinho, mostró su preocupación ante el enfrentamiento frente al Valencia en el estadio de Mestalla, subrayando la dificultad del partido dadas las circunstancias que atraviesa su equipo, tras haber disputado un agotador encuentro ante el AEK Atenas en Grecia.

Mourinho afirmó, durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Valencia: "Este partido es uno de los más difíciles de toda la Liga española".

Y añadió el entrenador portugués: "El técnico del Valencia es muy difícil, tiene una gran experiencia, sabe lo que quiere y posee una filosofía clara de trabajo con los equipos, por eso será un partido sumamente complicado. Siento miedo ante el partido de mañana, y me refiero a miedo entre comillas".

La advertencia de Mourinho vino acompañada de una reflexión sobre el equilibrio entre la necesidad de descanso de los jugadores y su obligación de incorporarse a sus selecciones nacionales de cara al próximo parón internacional, explicando: "La selección nacional no es mi problema, y no me preocupa en absoluto que un jugador tenga el honor de representar a su país. El problema para mí es el partido de mañana, ante un equipo que está en buenas condiciones, que ha dispuesto de una semana entera para preparar el encuentro y que está dirigido por un entrenador que no se preocupa por la forma en la que jugará su equipo".

Quedarse en la ciudad deportiva y una crítica irónica a LaLiga

En el mismo contexto, Mourinho reveló que recurrió a ciertas medidas para ayudar a sus jugadores a recuperarse tras el regreso de Grecia, al decir: "Llegamos a las tres de la madrugada, pero nos quedamos en Valdebebas, y ningún jugador se fue a su casa, para poder dormir dos horas más".

Y sobre el estado físico de los jugadores, dijo: "Los indicadores que me han llegado son positivos, y no hay necesidad de exagerar las cosas de forma dramática".

El entrenador portugués aprovechó la pregunta sobre las disposiciones de descanso otorgadas a los jugadores para dirigir una crítica irónica a la Liga de Fútbol Profesional por la celebración del partido el sábado, al decir: "Mañana jugarán Konaté y Huijsen. Y gracias a la decisión de disputar el partido el sábado, los jugadores que se incorporarán a sus selecciones estarán en buen estado de recuperación, y les daré un día de descanso".

Valverde, un capitán de un tipo especial

El Real Madrid regresó de Atenas con una nueva convicción respecto a la versatilidad de roles de Fede Valverde y a su capacidad para aportar en distintas posiciones, además de su evolución en el plano del liderazgo como capitán del equipo.

Mourinho dijo sobre el jugador: "No puedo compararlo con lo que era la temporada pasada, porque entonces no lo conocía. Es un profesional extraordinario, un amigo para sus compañeros, y no necesita ser una voz presente en cada segundo, pero siempre está ahí como un ejemplo para todos. El hecho de haberle otorgado oficialmente el brazalete de capitán le ha dado una sensación de responsabilidad, porque llevar el brazalete de capitán del Real Madrid no es algo sencillo".

Su postura sobre la suspensión de la jornada tras la muerte de Jesús de Miguel

A Mourinho se le preguntó por su postura respecto a la petición de suspender los partidos de la jornada tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel.

El entrenador portugués dijo: "Según la información que me ha llegado, habrá un bonito acto de homenaje, y considero que esto tiene un significado importante. Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, esa sería la decisión ideal, pero dado que eso es imposible, solo su familia y sus compañeros pueden responder qué habría preferido Jesús, y si habría deseado que no se disputaran los partidos de fútbol, o ser recordado a través de un homenaje bonito y global por parte de todo el fútbol español".