Mourinho revela el secreto de la gran transformación en el Real Madrid

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, mostró su gran satisfacción por la victoria frente al Valencia por 3-0, en el enfrentamiento que les reunió en el estadio de Mestalla, dentro de las competiciones de LaLiga, antes del parón internacional, con lo que el conjunto blanco logró su octava victoria consecutiva en todas las competiciones, en medio de los elogios de su entrenador al rendimiento colectivo y a la evolución constante de los jugadores.

Mourinho declaró, en unas declaraciones al canal de televisión del Real Madrid, recogidas por el diario "Mundo Deportivo", que su equipo ofreció una actuación excepcional, elogiando el nivel mostrado por los jugadores, y añadió: "Merecían un elogio magnífico por este rendimiento", asegurando que el equipo sigue evolucionando y vive un gran momento futbolístico.

El entrenador portugués aclaró que la victoria frente al Valencia estuvo marcada por la perfección, en comparación con el último triunfo ante el AEK de Atenas, que se logró con un gol en los últimos instantes, afirmando: "Como dije en Atenas, ganar un partido tras remontarlo en los últimos instantes da una sensación maravillosa, pero significa que no has hecho un partido perfecto; en cambio hoy sí hemos hecho un partido perfecto".

Mourinho reveló que el compromiso táctico y la concentración fueron los factores decisivos para lograr la victoria, aclarando que cada jugador cumplió su papel con gran concentración, siendo consciente de la dificultad del enfrentamiento y de la importancia de cosechar puntos antes del parón internacional, en medio de la encarnizada lucha por el liderato de la clasificación.

En su discurso sobre el apartado defensivo, el entrenador del Real Madrid subrayó la importancia de terminar con la portería a cero, considerando que la posesión del balón ayudó a su equipo a defender mejor, después de haber reducido el peligro del rival y no haberle permitido más que una sola ocasión, que el portero Thibaut Courtois atajó con maestría cuando el resultado reflejaba el empate a cero.

Mourinho se refirió al ambiente de armonía dentro del vestuario, asegurando que todos los jugadores viven un estado de concentración, incluso aquellos que no participan de forma habitual, señalando que la ausencia de Éder Militão en el enfrentamiento frente al Valencia no le impidió continuar los entrenamientos sobre el terreno de juego, al igual que el resto de sus compañeros que no tuvieron la oportunidad de participar.

Añadió que los integrantes del equipo son conscientes de que su oportunidad de jugar llegará tarde o temprano, y que todos sienten alegría cuando los jugadores con menos participación obtienen una oportunidad de demostrar sus capacidades, lo que refleja el espíritu colectivo que busca afianzar dentro del equipo.

Mourinho concluyó sus declaraciones señalando la dificultad de la etapa pasada, después de que el Real Madrid disputara cuatro partidos consecutivos fuera de su estadio, en medio de la presión de los viajes y la escasez de tiempo destinado al sueño y a los entrenamientos, asegurando que el éxito de superar esos enfrentamientos con la victoria, y luego ofrecer este rendimiento ante el Valencia, dio a los jugadores un gran impulso anímico.