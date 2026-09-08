Mourinho rescata a Vinicius del infierno del Bernabéu con un movimiento sorpresa

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tuvo un gesto especial con la estrella del equipo, el brasileño Vinicius Junior, durante el partido ante el Inter de Milán.

El Real Madrid comenzó su andadura en la Liga de Campeones de Europa con una emocionante victoria sobre su invitado, el Inter de Milán, por dos goles a uno, en el encuentro que los enfrentó este martes en el estadio Santiago Bernabéu.

En el minuto 87, y tras el gol del conjunto italiano, José Mourinho decidió sustituir a Vinicius Junior, que fue objeto de silbidos durante la segunda parte.

El brasileño estuvo muy activo durante todo el partido, pese a que salió sin haber contribuido a marcar ningún gol.

Según el diario "As", durante la sustitución de Vinicius por Carreras se escucharon numerosos silbidos en el estadio Santiago Bernabéu dirigidos al delantero brasileño.

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Y aquí comenzó el gesto especial: Vinicius respondió con aplausos, mirando hacia las gradas, mientras José Mourinho hacía lo mismo, negándose a apartar la mirada.

El entrenador portugués acompañó al jugador brasileño en su camino hacia el banquillo y le aplaudió en todo momento.

Y cuando Vinicius se volvió para responder a algunos aficionados, Mourinho lo abrazó con calidez y le dio varias palmadas en la espalda. Este gesto muestra con claridad la relación cordial entre ambos, y supone además un apoyo público del entrenador a su jugador.