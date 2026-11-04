José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que su equipo tiene como objetivo sumar el mayor número posible de puntos en las dos jornadas restantes de la fase de liga de la Liga de Campeones, con el fin de terminar esta fase entre los ocho primeros puestos y evitar disputar el play-off.

El Real Madrid logró una complicada victoria ante su anfitrión, el AEK Atenas griego, por 3-2, después de haber ido por detrás en el marcador en el partido disputado la noche de este miércoles correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga.

Mourinho habló tras la victoria, en una entrevista con la cadena "Movistar Plus", señalando que su equipo no se conformó con el empate una vez que el marcador se puso 2-2, y prefirió arriesgar para llevarse los tres puntos.

El técnico portugués dijo, según publicó el diario español "As": "Fue un final emocionante, pero luchamos por ello. Cuando el marcador se puso 2-2 no lo aceptamos, a pesar de que era un resultado aceptable, porque nos habría dado 10 puntos y nos habría asegurado la clasificación al play-off. Queríamos más, arriesgamos y conseguimos los puntos que ahora nos aseguran la clasificación al play-off. Y ahora tenemos que buscar más puntos para evitar disputarlo".

Mourinho elogió la actuación del AEK Atenas, rechazando reducir la dificultad del inicio del Real Madrid en el partido a que su equipo no apareció con su nivel habitual, y dijo: "Es normal que algunos digan que el equipo más fuerte no empezó bien y no dio su nivel, pero yo digo la verdad: vi al AEK Atenas hacer un partido estupendo, y jugaron a un nivel superior a sus capacidades".

Y añadió: "Analizamos muchos partidos del AEK Atenas, pero ellos hicieron su mejor partido, mostraron una gran intensidad desde el primer minuto, ganaron los duelos y la primera y segunda pelota, y fueron siempre peligrosos en las transiciones ofensivas. E incluso tras el empate a 2-2, no se mostraron como un equipo que se conformara con el resultado y decidiera defender para mantener un punto, sino que querían ganar. Hicieron un partido grandísimo".

Sobre la petición a Federico Valverde de que disparara más, Mourinho explicó que el jugador tiene esa capacidad, pero que resulta más difícil cuando ocupa la posición de lateral derecho, añadiendo: "Hoy no le pedí que disparara, sino que le dije que el partido se había abierto y que teníamos que jugar a gran velocidad".

Mourinho también alabó la actuación de Vinicius Junior, confirmando su satisfacción por lo que ofreció el jugador brasileño, pese a haberlo sustituido durante el encuentro.

Y dijo: "Para mí, hizo un buen partido. Después preferí dar algo de vida a la banda izquierda con dos cambios, y quise dar a ese lado más frescura, pero Vinicius hizo un partido muy aceptable en mi opinión".