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Rian Rosendaal

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Mourinho recibe un mensaje muy claro sobre la estrella del Bayern de Múnich

J. Mourinho
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart
DFB-Pokal

José Mourinho, técnico del Benfica y candidato a entrenar al Real Madrid, asistirá este sábado en Berlín a la final de la DFB-Pokal entre el Bayern Múnich y el VfB Stuttgart. Se cree que viaja para observar al jugador estrella del Bayern, Michael Olise.

Imágenes publicadas en X por el periodista alemán Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, muestran a Mourinho saliendo del Hotel Adlon Kempinski de Berlín rumbo al partido. El técnico, con una gorra, ignoró a la prensa.

Según Plettenberg, Mourinho asiste por invitación del directivo del Stuttgart Fabian Wohlgemuth, tendrá asiento VIP y se reunirá con la directiva del club finalista.

Así podrá observar de cerca a Olise y a otros jugadores del Bayern. El extremo francés lleva tiempo vinculado al Real Madrid, aunque el club alemán no parece dispuesto a venderlo este verano.

Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern, respondió a través de Sky Deutschland: «Espero no cruzármelo. Que mire a Olise todo lo que quiera, pero no se lo llevará».

Sky añade que el encuentro entre Stuttgart y Mourinho lo organizó GestiFute, la agencia de Jorge Mendes, clave en el regreso del técnico al Real Madrid.

La incógnita es si Mourinho logrará llevarse a Olise, cuyo contrato con el Bayern vence en 2029. Transfermarkt valora al extremo en 140 millones de euros. 

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