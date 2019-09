Mourinho rechazó varias ofertas porque quiere entrenar al Real Madrid

Según pudo confirmar Goal, el técnico portugués descartó las propuestas del Monaco, Schalke y Milan porque espera volver al Santiago Bernabéu.

José Mourinho quiere regresar al , según ha podido confirmar. De hecho, el entrenador portugués ya rechazó varias ofertas de trabajo desde que salió del con el único objetivo de regresar al Santiago Bernabéu.

Mourinho salió de Old Trafford en diciembre pasado, cuando fue despedido luego de un tumultuoso comienzo de campaña en la Premier League. Desde entonces ha ido realizando diferentes labores como especialista de fútbol en los medios, a la espera de su próximo trabajo. Tal y como ha podido saber'The Special One' aceptaría el llamado del Real Madrid.Entre mayo y septiembre, Mourinho rechazó propuestas del Monaco, del , del Wolfsburgo, del y del . El técnico portugués, durante ese tiempo, tuvo los ojos fijos en tres clubes: Paris Saint-Germain, y Bayern Munich.Mourinho, que ha estado aprendiendo alemán, también había estado abierto a mudarse a a principios de este año, ya que creía que el Real Madrid haría un movimiento para traer a Mauricio Pochettino tras el despido de Santiago Solari.Sin embargo, esa posibilidad terminó tan pronto como el Madrid tomó la decisión de hacer volver a Zinedine Zidane, poniendo fin a los rumores de que Pochettino se iría de Londres.Mientras tanto, el y el Bayern optaron por quedarse con Thomas Tuchel y Niko Kovac, respectivamente, a pesar de los altibajos en la temporada pasada. Mientras que la Juventus optó por el ex entrenador del Maurizio Sarri, tras la partida de Massimiliano Allegri.Ahora, Mourinho está interesado en el trabajo del Real Madrid si el club blanco opta por cesar a Zidane, en torno a quien giran cada vez más críticas.

El Real Madrid ha sufrido algunos momentos difíciles esta temporada, como el golpe recibido contra el Paris Saint-Germain en el debut la fase de grupos de la Liga de Campeones (los galos ganaron 3-0 en el Parque de los Príncipes).

En el tiempo transcurrido desde entonces, la presión se ha incrementado sobre Zidane, quien no ha podido dar con la tecla desde que volvió para reemplazar a Santiago Solari en marzo pasado.



Aún así, el tres veces campeón de la Champions tiene al Real Madrid como líder de la Liga, por lo que la directiva de los Blancos todavía no está lista para pensar en echar al preparador galo.

Zidane fue uno de los tres entrenadores del Real Madrid la temporada pasada, ya que Julen Lopetegui comenzó la campaña y duró menos de tres meses antes de ser reemplazado por Solari.



El Real Madrid se enfrentará este sábado a su vecino de ciudad, el , antes de jugar contra el Brujas el próximo martes, por la Liga de Campeones.