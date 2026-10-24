Mourinho prepara una sorpresa para el Barcelona: una apuesta inesperada en el once del Real Madrid

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, se prepara para introducir cambios en la alineación de su equipo antes del enfrentamiento ante el Barcelona, previsto para mañana domingo en el estadio Camp Nou, en un partido de Clásico, apostando por Federico Valverde en la posición de lateral derecho y dando a Eduardo Camavinga la oportunidad de participar en el mediocampo.

Según el diario «Marca», el posible once titular del Real Madrid refleja la intención de Mourinho de aprovechar las capacidades físicas y técnicas de sus jugadores, para hacer frente a la presión del Barcelona y apoyarse en los contraataques rápidos, dada la importancia del partido para ambos equipos.

Se espera que Thibaut Courtois se encargue de la portería, por detrás de una línea defensiva que incluye a Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella, junto a Valverde en la posición de lateral derecho, después de que el capitán del Real Madrid ofreciera actuaciones destacadas en esa posición durante los dos últimos partidos, pese a no ser su posición favorita.

En el centro del campo, Mourinho planea apoyarse en Aurélien Tchouaméni y Camavinga en el doble pivote, por detrás de un tridente ofensivo formado por Arda Güler, Jude Bellingham y Diomande, para respaldar a Kylian Mbappé en el liderazgo del ataque del conjunto merengue.

La ausencia de Vinicius Junior, por sanción, obliga a reorganizar los roles ofensivos, ya que se espera que Diomande ocupe la banda izquierda, aprovechando su destacado nivel reciente, tras marcar un gol llamativo ante el Leipzig, mientras que Güler jugaría por la banda derecha, con la posibilidad de desplazarse hacia el interior para contribuir a la construcción de los ataques y organizar el juego.

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Camavinga representa una de las apuestas más destacadas en los planes de Mourinho, después de que su presencia disminuyera al inicio de la temporada, pues el cuerpo técnico considera que sus capacidades físicas y sus habilidades en el regate y la penetración le otorgan ventaja para lidiar con la presión del Barcelona, además de su capacidad para transformar la posesión en contraataques rápidos.

El Real Madrid espera aprovechar estas características para desorganizar la defensa del Barcelona en su propio estadio, en un enfrentamiento que requiere un equilibrio entre la solidez defensiva y la eficacia ofensiva, especialmente con los cambios previstos en el once titular.

El posible once del Real Madrid:

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.