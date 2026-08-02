Trent Alexander-Arnold, estrella del Real Madrid, afronta un golpe inesperado que podría trastocar por completo sus planes, después de que el técnico José Mourinho comenzara a preparar una sorpresa táctica que podría poner al lateral inglés en un verdadero aprieto durante la nueva temporada.

El diario español As señaló que Mourinho empieza a inclinarse claramente por dar a Denzel Dumfries, el nuevo fichaje procedente del Inter de Milán, la prioridad en el puesto de lateral derecho titular, tras el partido amistoso ante la Fiorentina, en el que la prueba de los dos laterales dobles arrojó resultados dispares.

Y aunque Trent ha pasado una temporada completa con el equipo, las lesiones recurrentes que ha sufrido le impidieron imponerse como una opción titular indiscutible, lo que ha abierto de par en par la puerta a Dumfries para competir con fuerza por el puesto.

La mayor sorpresa reside en que Mourinho, conocido por su predilección por un fuerte apartado defensivo, ve en Dumfries al jugador más idóneo para su filosofía táctica, sobre todo porque el neerlandés cuenta con mejores cualidades defensivas que su homólogo inglés, algo que otorga al equipo un mayor equilibrio en los partidos difíciles.

Por su parte, Trent es consciente de que sus puntos fuertes residen en su excelente control del balón y en su capacidad para asociarse con los jugadores del centro del campo, pero su limitada contribución defensiva se ha convertido en una carga para el equipo ante extremos peligrosos, lo que lo coloca en una situación delicada frente a Mourinho.

Los informes apuntan a que el entrenador portugués podría recurrir a Trent en partidos concretos que requieran el control del balón y la construcción de las jugadas ofensivas, mientras que Dumfries será la primera opción en los grandes duelos que exijan solidez defensiva.

Esta decisión, de llevarse a cabo, pondría a Trent en un verdadero aprieto, sobre todo porque se marchó al Real Madrid en busca de un puesto titular que hasta ahora no ha conseguido, y podría encontrarse de nuevo en el banquillo en los partidos más importantes.

El panorama completo no se aclarará hasta las próximas semanas, cuando comiencen los partidos oficiales y se definan las opciones definitivas de Mourinho, pero lo evidente hasta ahora es que Trent Alexander-Arnold afronta la prueba más difícil de su trayectoria con el conjunto blanco, y su futuro pende de un hilo.