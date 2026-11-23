José Mourinho, entrenador del Real Madrid, lanzó unas llamativas declaraciones sobre sus jugadores tras revelar el nivel de agotamiento que sufre el equipo por la acumulación de partidos y las condiciones de los viajes. El técnico señaló que algunos futbolistas ocultan sus problemas físicos para poder jugar y dar lo mejor de sí mismos.
Según el diario portugués «A Bola», Mourinho habló de las dificultades de su equipo en la rueda de prensa previa al duelo ante el PSV Eindhoven neerlandés en la Liga de Campeones. El técnico recordó los problemas que sufrieron los jugadores en el último partido contra el Celta de Vigo, con muy poco tiempo para prepararlo y viajar.
«Las condiciones del viaje, no entrenar y juntarnos por primera vez un día antes del partido... Por suerte, tengo jugadores que son unos mentirosos de primera, de los que me dicen que están en su mejor momento para jugar aunque no sea así», afirmó el entrenador portugués.
Y añadió: «Los quiero, pero dicen que están en plena forma aunque lo estén pasando mal. En los últimos minutos y en el tiempo añadido todos estaban exhaustos, pero jugaron con una moral muy alta. En circunstancias normales, este tipo de partidos no se ganan».
Mourinho elogió el espíritu de sus jugadores y consideró que la victoria ante el Celta de Vigo no fue solo un resultado positivo, sino una prueba de la determinación del grupo y de su capacidad para superar situaciones difíciles.
El técnico subrayó que todos los jugadores merecen reconocimiento, incluidos los que ocultaron su cansancio y lo dieron todo para ayudar al equipo a sumar los puntos.
El entrenador portugués también se refirió a la evolución de Jude Bellingham y destacó su liderazgo y su madurez sobre el terreno de juego pese a su juventud.
Según Mourinho, el centrocampista inglés tiene mentalidad ganadora y siempre muestra sus ganas de vencer. Además, añadió que es un líder en el campo y que tiene una personalidad especial.
Las declaraciones de Mourinho no se limitaron a la situación del Real Madrid, ya que también abordó los cambios que ha experimentado el fútbol moderno con el aumento del número de partidos y la evolución de los métodos de preparación física y entrenamiento.
El técnico explicó que la gestión de las cargas físicas se apoya ahora en herramientas, datos y cuerpos técnicos mucho más avanzados que en generaciones anteriores. Insistió en que el juego ha cambiado enormemente y en que los entrenadores deben adaptarse a su nueva realidad.
Estas declaraciones llegan en plena reapertura del debate sobre el impacto físico de un calendario tan cargado, sobre todo tras las lesiones de Harry Kane y Désiré Doué, que han suscitado dudas sobre la capacidad de los jugadores para soportar una presión cada vez mayor.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.