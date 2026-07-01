Mourinho pone a un jugador en el mercado: el Manchester City negocia con el Real Madrid

El Manchester City negocia con el Real Madrid el fichaje de Eduardo Camavinga, según informó este miércoles el periodista Matteo Moretto. José Mourinho ha autorizado la venta del centrocampista francés.

Mourinho no termina de confiar en el mediocampista, fichado en 2021 al Stade Rennes. Aunque ha conquistado dos Champions y dos Ligas, Deschamps lo excluyó del Mundial.

Según «Marca», el jugador ya ha sido ofrecido al Manchester City, que valora su fuerza y capacidad de carrera. El Real Madrid espera una cuantiosa oferta por su traspaso.

Mourinho busca hacerle hueco en su plantilla y fichar un centrocampista y un defensa, con Alessandro Bastoni (Inter) como prioridad.

El City ya invirtió 140 millones de euros en Elliot Anderson (Nottingham Forest), quien juega el Mundial con Inglaterra, mientras que Sandro Tonali, otro mediocampista cotizado, se inclina hacia el Tottenham.

Además, Enzo Maresca considera la incorporación de Ayyoub Bouaddi, quien seguiría cedido en el Lille OSC una temporada más. El centrocampista destaca con Marruecos en el Mundial.