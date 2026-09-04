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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Mourinho: pensé que el jugador del Betis había muerto frente al banquillo

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

El portugués considera que los locales exageraron sus caídas

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, criticó lo que consideró una "ingenuidad" de sus jugadores durante la derrota ante el Real Betis (1-0), el viernes por la noche en el estadio de La Cartuja, dentro de la cuarta jornada de LaLiga.

Mourinho dijo, durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Los jugadores del Betis, en este sentido, son más listos que los del Real Madrid; los del Real Madrid son puros e ingenuos. En la primera jugada del partido hubo una tarjeta amarilla clara sobre un jugador que golpeó a Valverde. Y un minuto después, otra amarilla para un jugador que cometió una falta importante sobre Vinícius".

Y añadió: "Pero los jugadores del Real Madrid se levantan enseguida, mientras que los del Betis son más listos, y por supuesto con el apoyo de una afición estupenda que empuja y presiona, consiguen este tipo de cosas".

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Más adelante en la rueda de prensa, un periodista le preguntó: "Ha hablado de un equipo ingenuo, y creo que su traducción al español es simple o inocente. Quería preguntarle si cree que será capaz de dotarlos de más experiencia y competitividad".

Mourinho respondió: "No... quizá me expliqué mal. El equipo ha trabajado muchísimo, y no tengo nada que reprochar a ningún jugador; lo han dado todo. Con la palabra ingenuo o inocente me refiero a que hay situaciones concretas evidentes, como las tarjetas amarillas simples; por ejemplo, el pisotón en el pie... es un caso claro que exige tarjeta amarilla".

Y prosiguió: "En el primer minuto hubo un pisotón en el pie de Fede Valverde, y se quedó de pie... y eso es algo de lo que enorgullecerse como capitán del Real Madrid, es algo que le aplaudo. Pero para darte un ejemplo del otro lado: ese chico (uno de los jugadores del Betis) que estaba tendido, y parecía que se había muerto delante de nuestro banquillo... pensé que vendría la ambulancia a llevárselo, pero al final no hizo falta ninguna ambulancia".

El técnico portugués concluyó: "En ese sentido te lo digo. Cuando juegas partidos contra equipos que tienen este tipo de cultura y esta mentalidad, eso supone un factor que juega en tu contra".

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