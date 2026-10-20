Mourinho: nos enfrentaremos a un árbitro que no acepta bromas, y Vinícius podría perder su puesto

El José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que ninguno de los jugadores del equipo goza de un estatus que lo sitúe al margen de los cambios, subrayando que el rendimiento sobre el terreno de juego es el criterio fundamental.

Mourinho afirmó, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Leipzig en la Liga de Campeones de Europa: «Son un gran equipo. Hemos ganado tres partidos en poco tiempo y logramos la victoria en el último encuentro tras ofrecer un nivel magnífico. Fue un partido muy completo, y tenemos que seguir trabajando».

Sobre la posibilidad de que los jugadores pidan al árbitro revisar algunas acciones, dijo: «Mañana tenemos un árbitro que no admite bromas. Es un árbitro de un nivel altísimo, y estoy muy contento de contar con un colegiado de esta calidad en un partido importante».

Respecto a que se considere al Real Madrid uno de los grandes candidatos a ganar la Liga de Campeones de Europa, aclaró: «Es demasiado pronto para hablar de eso. Nuestro objetivo ahora es clasificarnos, y después llega el siguiente objetivo, que es evitar disputar la eliminatoria de repesca. Tengo la sensación de que lograrlo va a requerir sumar muchos puntos. Primero debemos llegar a 11 o 12 puntos que nos garanticen la clasificación, y luego cosechar los puntos que nos permitan entrar en las ocho primeras posiciones».

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Sobre hasta qué punto le sorprende la profesionalidad de algunos de sus jugadores, dijo: «Me quedé aquí esta noche. Estar aquí durante horas no significa necesariamente que estés trabajando. Me alegra que esto se diga en sentido positivo, pero también es cierto. Jude tiene una cultura especial en la recuperación y en el cuidado de los más mínimos detalles, y Diomandé viene siempre por la tarde acompañado del fisioterapeuta. Lo más importante es que haya una estructura de trabajo completa, pues no hay nadie que se quede aquí sin que alguno de mis ayudantes esté también presente».

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Sobre la posibilidad de que Vinicius pierda su sitio en el once titular, recalcó: «No hay ningún jugador intocable. No me gusta ese concepto de que exista un jugador al que no se pueda dejar fuera, pues lo que sitúa a un jugador al margen de los cambios es lo que ofrece sobre el terreno de juego».

Acerca de si ha llevado al equipo al nivel que ambiciona, respondió: «Todavía nos queda mucho. Llevamos aquí tres o cuatro meses, y es imposible que ya hayamos alcanzado el nivel que queremos. Tenemos que mejorar de forma constante, tanto a nivel individual como colectivo. Entiendo que el techo de aspiraciones del club es muy alto, pues ya pasé aquí tres años y conozco bien la naturaleza de estas aspiraciones. Sé que hay mucho trabajo por hacer. Soy un entrenador obstinado; cuando adopto una idea, permanece presente en mi mente constantemente. Y eso significa que me mantengo siempre abierto a analizar las cosas y a revisarlas. Tenemos que seguir trabajando».

Sobre la posición más adecuada para Arda Güler y Valverde, dijo: «Su sitio es el campo. Son dos jugadores diferentes, pero ambos tienen la capacidad de adaptarse a distintas posiciones. Cada partido y cada rival tienen sus propias circunstancias. En el último encuentro jugamos con un centro del campo diferente. Intento elegir la mejor alineación posible para el equipo. Hay momentos que se ajustan a cada opción, y yo trato de hacer las cosas de la manera correcta. A veces acierto, y otras veces no».

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Respecto a la posibilidad de jugar con Mbappé y Endrick juntos, aclaró: «Es complicado. Es posible que jueguen juntos con un 4-4-2, pero al disponer de extremos con estas características, el esquema táctico se transformaría en un 4-2-4. Y también está la cuestión del momento en que se les hace entrar, como ocurrió en Roma».

Sobre su opinión acerca de que se considere a los árbitros españoles los mejores del mundo, dijo: «Para mí, los jugadores de mi equipo son los mejores del mundo. En cuanto a Fran Soto, sus árbitros son los mejores del mundo».

Sobre lo más fácil y lo más difícil al asumir el cargo, dijo: «No puedo hablar de sorpresas ni decir que esperaba que las cosas fueran mejores o peores. Esperaba encontrar lo que efectivamente he encontrado. No llegué pensando en que iba a quedarme aquí 100 días o tres años, sino que intento dar lo máximo de mí cada día».

Sobre el papel que desempeñará Diomandé en el partido de mañana, dijo: «Vinicius jugará mañana en la posición de extremo izquierdo. En cuanto a Yan, él no sabe si jugará mañana o no, así que puedes imaginarte la situación».



