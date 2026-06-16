¡Mourinho no se conforma! Un fichaje defensivo «sensacional» llega al Real Madrid

El Real Madrid sigue activo en el mercado de verano. El club está cerca de fichar al defensa portugués Rubén Díaz, del Manchester City, para reforzar la defensa, tal como quiere el entrenador José Mourinho.

Según The Athletic, el central luso quiere probar una nueva experiencia fuera de la Premier y ya ha comunicado su decisión al club.

El diario explica que el jugador, representado por Jorge Mendes, ha pedido valorar las ofertas recibidas, y el City se muestra abierto a negociar tras fichar al joven central Herman Malonga del París Saint-Germain.

Díaz llegó al City en 2020 procedente del Benfica por 75 millones de euros y, desde entonces, ha demostrado un nivel defensivo excepcional que lo sitúa entre los centrales más destacados de Europa.

La marcha de Guardiola este verano y la posible renovación de Gvardiol le han llevado a buscar nuevos horizontes.

La operación podría rondar los 55 millones de euros, aunque el Madrid aspira a reducir el coste.

Mourinho, tras renovar a Rüdiger y fichar a Konaté, busca un central experimentado que aporte solidez y equilibre la defensa, donde no termina de confiar en el joven Huisen.

Su llegada podría suponer la salida de Marco Asensio y Fran García para liberar masa salarial.

A medida que las negociaciones entran en su fase final, el Real Madrid ultima uno de los fichajes defensivos más destacados del mercado.