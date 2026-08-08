Mourinho: no esperaba mucho de Vinicius, y Bernardo carece de fuerza física

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, elogió el estado de su estrella brasileña Vinicius Junior tras su primera participación con el equipo durante la pretemporada, al considerar que el jugador necesita algo de tiempo para recuperar su plena forma física.

El Real Madrid venció al Ferencváros húngaro por (2-1), la noche de este sábado, en un partido amistoso disputado en el estadio Groupama Arena de la capital húngara, Budapest.

Mario Rivas marcó el primer gol del Real Madrid, antes de que Carlos Espí añadiera el segundo tanto, mientras que Kenan Kodro anotó el gol del equipo húngaro.

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El encuentro fue testigo del primer debut tanto de Vinicius Junior como de Bernardo Silva con el Real Madrid en la presente pretemporada, ya que ambos participaron como suplentes en la segunda parte, tras su tardía incorporación a los entrenamientos debido a su participación en el Mundial.

Mourinho dijo sobre Vinicius, en declaraciones a los medios del club merengue tras el partido: "Lo más importante es la renovación. La renovación del contrato es motivo de alegría para él, por supuesto, pero también es motivo de alegría para todos nosotros".

El técnico portugués añadió: "Ha hecho pocos entrenamientos, él y Bernardo, y son de los jugadores que entraron al partido después de haber participado en los entrenamientos hace apenas dos semanas".

Y continuó: "Participaron sintiéndose agotados y cansados, como resultado del esfuerzo y el trabajo que hemos realizado. No esperaba de Vini hoy que cogiera el balón, corriera con él 50 metros y marcara un gol".

Mourinho considera que Vinicius recuperará su nivel de forma gradual, y dijo: "Este proceso lleva su tiempo, y seguramente estará en mejores condiciones el próximo miércoles (ante el Deportivo de La Coruña)".

La forma física de Bernardo

Respecto a Bernardo Silva, llegado recientemente del Manchester City, el técnico del Madrid declaró: "Bernardo es un jugador muy importante. Es de esa clase de jugadores que desconectan por completo del trabajo mental, no hacen nada durante el periodo de vacaciones, y regresó con una forma física mucho menor, que necesita desarrollarse".

Y agregó: "Pero Bernardo es un jugador maravilloso que nos da una salida excelente con el balón, ya juegue en una posición más retrasada o en el centro del campo (posición de 6 u 8). Durante el partido vi que le faltaba fuerza física, así que lo adelanté a la posición de 10, y metí a Cestero para dar más estabilidad allí. La posición de 10 es otro lugar en el que Bernardo se siente cómodo".

Mourinho prosiguió: "Es de esa clase de jugadores que pueden jugar en 3 o 4 posiciones, y eso es algo excelente para cualquier entrenador. Especialmente porque queremos una plantilla corta compuesta por solo 20 jugadores, además de los lesionados como Rodrygo, Militão y Ferland, a quienes no podremos recuperar en las próximas semanas".



