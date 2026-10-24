habló José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre el enfrentamiento ante el Barcelona, este domingo, en la jornada 10 de LaLiga.

Mourinho dijo, en la rueda de prensa del partido: "Estamos pasando por un buen momento, jugamos bien y marcamos goles, pero lo que hemos hecho antes no tiene valor en el Clásico y no tendrá ningún efecto. Es un partido completamente distinto".

Y añadió: "¿Lecciones de la derrota del Barcelona por goleada ante el París? No creo que una derrota en un solo partido vaya a cambiar el estado psicológico del equipo ni su nivel de confianza en sí mismo. De la misma manera, tampoco habría cambiado mi estado si hubiéramos perdido ante el Leipzig por 1-4".

A Mourinho se le preguntó: "¿Va a diseñar un plan especial para frenar a Lamine Yamal?", y respondió: "Todos los jugadores del Barcelona son buenos, y lo mismo se aplica al Real Madrid. Es un gran jugador, y a los grandes jugadores hay que respetarlos. Pero hay una diferencia entre respetar al rival y cambiar los planes y las estructuras tácticas y renunciar a tu identidad. No vamos a hacerlo, ni ante él ni ante ningún otro jugador que posea esa calidad excepcional".

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Un periodista pidió al técnico portugués que diera su opinión sobre Hans Flick, entrenador del Barcelona, y el "Special One" respondió: "No entiendo las preguntas relacionadas con los rivales. Es un gran entrenador y realiza un trabajo excelente. ¿Qué queréis que diga?".