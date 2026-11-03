Mourinho: necesito 3 años para llevar al Real Madrid a la «perfección»

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que necesita 3 años para llevar al equipo a su "fase de perfección", señalando que Federico Valverde seguirá jugando en más de una posición según las necesidades del conjunto.

Mourinho habló sobre varios asuntos deportivos, entre ellos la multiplicidad de opciones ofensivas, la evolución de Arda Güler y la dificultad del enfrentamiento ante el AEK de Atenas.

Las declaraciones del técnico portugués llegaron durante la rueda de prensa que ofreció hoy, martes, en la preparación para el duelo ante el AEK de Atenas griego, previsto para mañana miércoles, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

Mourinho: Valverde jugará en cualquier posición que necesite el Real Madrid

Mourinho abordó la continuidad de contar con Valverde en la posición de lateral, confirmando su satisfacción con el rendimiento del jugador en ese rol, pero señaló al mismo tiempo que el equipo lo necesita en el centro del campo, ante la limitación de las opciones disponibles en esa posición.

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Dijo, según destacó el diario español "As": "Veo a Valverde como un jugador muy importante para el equipo. El hecho de ser el capitán del Real Madrid le hace ver las cosas desde una perspectiva diferente. Cuando eres capitán, tienes que ser diferente, es una responsabilidad, y creo que eso le hará estar dispuesto a jugar en cualquier posición que necesite su equipo y sus compañeros. Eso es un capitán para mí, y por eso estoy convencido de que jugar en cualquier posición no será un problema para Fede".

Quizás estas palabras puedan incomodar a Valverde, especialmente porque el uruguayo ya había expresado su malestar por el cambio de posición la temporada pasada.

Y agregó: "La alineación del equipo se construyó con Valverde en el centro del campo, y eso significa que no tenemos muchos jugadores en esa posición. Tenemos a Tchouaméni, Camavinga, Bernardo y Thiago Pitarch, y eso es prácticamente todo. Por eso estoy seguro de que Valverde volverá a jugar también en el centro del campo".

Y continuó: "¿Estoy contento con su participación en la posición de lateral? Sí. ¿Y el equipo rinde mejor por esa banda con su presencia? Sí. A todos nos gusta su presencia en la posición de lateral, pero también va a necesitar jugar en el centro del campo".

Múltiples opciones ofensivas: Mourinho define al mejor en la banda izquierda

Sobre la posibilidad de que Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Yan Diomande jueguen juntos ante el AEK de Atenas, y si contaría con posiciones fijas para ellos, Mourinho apuntó que dispone de numerosas opciones ofensivas, señalando que Brahim Díaz y Endrick están entre los nombres que pueden ocupar más de una posición.

Dijo: "También te olvidas de Brahim y Endrick. Tenemos aquí muchos jugadores de calidad. Para mí, contar con un gran número de jugadores nunca es un problema".

Y explicó: "Diomande puede jugar en las bandas, y Brahim también, y Endrick puede jugar por la derecha y también por la izquierda. Pero Vinicius es el jugador más adaptado a jugar en la banda izquierda, y eso lo sabemos bien".

Mourinho aplaza la valoración de Arda Güler

Cuando le preguntaron a Mourinho si la evolución de Arda Güler lo había llevado a la categoría de los jugadores de máximo nivel, el técnico portugués se limitó a una respuesta escueta, aclarando que el jugador no estará disponible para el enfrentamiento ante el AEK de Atenas.

Dijo en tono de broma: "Está fuera del partido de mañana. Pregúntame el viernes (antes del partido ante el Valencia en LaLiga)".

Mourinho recurre a un dato histórico para advertir al Real Madrid

Mourinho insistió en la dificultad del enfrentamiento ante el AEK de Atenas, considerando que varios factores convierten el partido en una prueba complicada, empezando por la fortaleza del rival y las condiciones de juego en Grecia, hasta la motivación añadida que adquieren los equipos cuando se enfrentan al Real Madrid.

Dijo: "Es cuestión de varios factores. Son campeones, y nos hemos enfrentado a muchos campeones durante estos ocho partidos. Grecia siempre es difícil, y el Real Madrid, rey de Europa, solo ha logrado una victoria en 8 visitas a Grecia".

Y agregó: "Jugué aquí dos veces hace muchos años, y sé lo difícil que es jugar en este tipo de ambientes. También tienen un calendario de partidos muy complicado en la Champions, y seguramente consideran que jugar en su casa representa la mejor oportunidad de sumar puntos".

Y continuó: "Todo rival que ve la camiseta blanca delante se motiva muchísimo. Es un partido en el que debemos estar en la cumbre de nuestra concentración y disposición, y si no lo estamos, no ganaremos".

¡3 años para alcanzar la perfección!

Al cierre de la rueda de prensa, le preguntaron a Mourinho cuánto tiempo necesita el Real Madrid para alcanzar la perfección con él, después de haber pasado cerca de 4 meses con el equipo, y su respuesta fue breve y contundente: "Tres años. Tres temporadas".

Cabe recordar que Mourinho firmó al inicio de la temporada un contrato por 3 años, lo que significa su permanencia al frente de la dirección técnica del conjunto blanco hasta junio de 2029.