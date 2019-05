Mourinho: "¿Messi Balón de Oro? Tengo dudas, fracasó en la Champions"

El portugués cree que la eliminación del Barcelona ante el Liverpool afecta la candidatura del argentino, a quien veía como favorito hace un mes.

José Mourinho, que aún sigue sin anunciar su próximo equipo, ha vuelto a hacer un comentario que dará mucho que hablar en los próximos días. Y ha sido en relación a Lionel Messi. Lo ha hecho durante una entrevista en RMC. Para el técnico luso, que Leo Messi haya quedado eliminado de la en manos del es un palo en la rueda para poder conseguir el que sería su sexto Balón de Oro.

"Tengo dudas de que se merece el Balón de Oro este año ya que fracasó en la Champions League", manifestó Mourinho en una entrevista a RMC. Y es que para el técnico portugués otra campaña fallida en Europa pùede impedir que Messi consiga el Balón de Oro este año.

Unas declaraciones sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta que no hace demasiado tiempo, concretamente en el mes de abril, Mourinho comentó que Messi tenía claro que el Balón de Oro le esperaba. Mou comentó entonces que "Messi está teniendo una temporada fenomenal y ahora, con la Juve y Cristiano Ronaldo fuera de esta pelea, también sabe que el Balón de Oro le está esperando", sentenció Mou. Ahora, en cambio, el portugués cree que su eliminación en Champions podría pasarle factura.

El entrenador portugués, que actualmente está en paro, también quiso hablar sobre futuro inmediato en los banquillos: "Estaría bien trabajar en un proyecto que realmente me pueda gustar. Tengo muchas cualidades y una de ellas es respetar a los otros clubes” comentó, para después aseverar “nunca he especulado sobre ofertas. Cuando dejé el en diciembre, inmediatamente tomé la decisión de trabajar del verano. Espero volver a trabajar en julio en un proyecto que realmente me guste", dijo.