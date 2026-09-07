José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que el duelo ante su invitado, el Inter de Milán, en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, programado para mañana martes en el estadio Santiago Bernabéu, tiene un carácter emotivo para él, aunque ese aspecto no estará presente durante el partido.

Sobre si el partido tenía un componente emocional, al enfrentarse a su exequipo con el que conquistó el histórico triplete, Mourinho declaró en la rueda de prensa previa al encuentro: "Después del partido, sí. Durante el partido, no. Durante el partido, es simplemente un partido más".

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Sobre haber calificado a los jugadores del Real Madrid como "ingenuos" tras la derrota ante el Real Betis en LaLiga, en referencia entonces a que no mostraban ante los árbitros que habían sido sujetados o golpeados, como sí hicieron los jugadores del conjunto andaluz según la opinión de Mourinho, el técnico portugués recalcó que la palabra no había sido una crítica.

Y explicó: "También tiene que ver con el aspecto cultural. Quizás mi palabra 'ingenuo' se entendió como algo negativo, pero no la dije a modo de crítica, sino que describía la realidad tal cual es. Y mañana entenderéis bien lo que quise decir. Lo entenderéis con muchísima facilidad".

"Quiero una respuesta de los responsables"

En respuesta a la petición de un periodista de aclarar estas palabras, Mourinho dijo: "No quiero hablar del criterio arbitral. Perdóname, porque voy a esquivar tu pregunta, pero responderé de otra manera".

Y prosiguió: "Ya que no me han hecho esta pregunta, la digo ahora: perdimos ante el Betis porque no tradujimos nuestra producción ofensiva en goles. Fin de la historia. Pero el penalti… ¿por qué no se repitió? ¿Es porque la tecnología del VAR no conoce el reglamento del juego… o porque no quiso hacerlo? Este es un asunto sobre el que me gustaría que respondieran los responsables".

Y añadió: "¿Por qué? Si el VAR no pidió que se repitiera el penalti por no conocer el reglamento, entonces debe marcharse y dejar el puesto. Y si no pidió que se repitiera porque no quiso, es aún peor. Y luego hay algo peor todavía: si no conocía el reglamento, ¿por qué no llamó al árbitro a la pantalla de revisión? El asunto resulta un poco extraño".

El entrenador del Madrid continuó: "Quiero ir en la dirección de la buena fe, y suponer que no sabía que el jugador estaba dentro del área. Prefiero interpretar el asunto de esta manera. Pero si esa es la razón, el árbitro no es quien se supone que debe tomar la decisión, sino que es el VAR quien debe hacerlo. Porque dentro de unas semanas o unos meses, si se da una situación parecida, el penalti se repetirá".

Mourinho recalcó que su objeción no significaba atribuir al penalti la responsabilidad de la derrota del Real Madrid, y dijo: "Y quiero dejar claro que no perdimos por esta jugada, porque quizás habríamos fallado el penalti incluso si se hubiera repetido. Pero como entrenador del Real Madrid, y como persona que trabaja en el fútbol, me gustaría saber por qué no se repitió el penalti. Quiero que los responsables me respondan sobre este asunto".

Y continuó: "Y hay otro asunto en este partido que no tiene nada que ver con la jugada anterior: ¿por qué recibió el capitán del Real Madrid una tarjeta amarilla? Cuando Vinicius se dirigió al árbitro, y antes de que llegara hasta él, el árbitro le mostró la tarjeta en la cara. Me gustaría saber el motivo".

Y agregó: "¿Por qué siempre se nos dice que el capitán del equipo tiene derecho a acercarse al árbitro, de forma educada, para pedir una aclaración o una explicación? Perdóname por usar tu pregunta para hablar de este asunto, pero quería comentar esta decisión".

El duelo ante el Inter de Milán

En respuesta a una pregunta sobre su propio entusiasmo por enfrentarse al Inter, Mourinho declaró: "En este momento, no es un partido normal para mí, como dije antes. Después del partido lo será, pero durante él no".

Y prosiguió: "No creo que durante el partido alguien vaya a hablar de la persona que está en el banquillo del Real Madrid. Durante el partido, no pensaré en nada del pasado. Chivu (entrenador del Inter de Milán) siempre será uno de mis hombres. Estoy muy feliz por él, y por lo que está logrando. Lo saludaré antes del partido y después. Pero durante el partido… es solo el partido".

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