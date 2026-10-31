José Mourinho, entrenador del Real Madrid, manifestó su respeto por el Racing e insistió en la dificultad del próximo enfrentamiento entre ambos equipos, mañana domingo, dentro de la jornada 11 de LaLiga.

Mourinho declaró, durante la rueda de prensa del partido: "Estamos en buen momento, trabajamos bien y nos hemos preparado bien para este enfrentamiento. Tras cinco partidos desde el ascenso del Racing a Primera División, el equipo ha disputado cinco partidos en El Sardinero, en los que ha logrado tres victorias y dos empates, y ofrece buenas prestaciones".

Y añadió: "El partido se jugará la tarde del domingo, un horario al que ya no estamos acostumbrados. Será un enfrentamiento difícil, y la última victoria tiene una gran importancia si logramos conseguir un nuevo triunfo; en cambio, si no lo hacemos, no tendrá el mismo significado".

Y prosiguió: "Hay que respetar al Racing, es un equipo que tiene un estilo muy definido, y disputará el partido con la ambición de conseguir la victoria, de acuerdo con el enfoque que adopta su entrenador. El rival no nos va a sorprender, somos conscientes de lo difícil que es el enfrentamiento".

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Y sobre el resultado del Balón de Oro, el entrenador del Real Madrid añadió: "Tuve el privilegio de trabajar con Harry Kane, es un jugador magnífico, un profesional excepcional y una gran persona. Y por supuesto, pese a sentirme decepcionado porque mi jugador no ganó el premio, debo ser sincero y decir que estoy enormemente feliz por Harry, porque es un jugador y una persona que merece esta alegría, a su edad actual, que no sé si son 31 o 32 años. Merece este momento feliz, que representa la culminación de su trayectoria".

Y continuó: "Por otra parte, creo que Kylian es Kylian, es un jugador único en su especie. Si vamos a entregar el Balón de Oro cada temporada, no pasa nada, pues algunos jugadores lo han ganado más de una vez, como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário y Platini, y hay otros jugadores que han repetido el triunfo, pero entregamos el Balón de Oro cada año, mientras que solo hay un único jugador que es el mejor de la historia de la Copa del Mundo. Es algo completamente único, y Kylian es un jugador único en su especie".

Y agregó: "En cuanto a la votación, lo que más me dejó atónito y casi me dejó sin palabras es que Jude Bellingham ocupara el undécimo puesto. Sin comentarios, terminamos la conversación aquí".

Mourinho abordó el ambiente dentro del equipo tras el Clásico, afirmando: "No, no he notado ningún cambio. Desde el inicio de nuestro trabajo, e incluso cuando conseguíamos victorias y luego sufríamos derrotas más adelante, siempre he observado que las caras cambian, por supuesto, según los resultados, pero la empatía, el respeto y las ganas de trabajar han permanecido igual, así como el equilibrio a la hora de gestionar las victorias y las derrotas".

Y prosiguió: "En este aspecto, no somos un equipo que goce de gran madurez gracias a la presencia de jugadores con enormes experiencias, pues somos un equipo joven en general, pero he visto a personas que gozan de una gran dosis de madurez, ya sea para afrontar con calma los momentos difíciles o incluso durante los momentos de gloria".

Y continuó: "Celebramos en Barcelona, pero después volvimos al autobús y luego al avión, tuvimos un día de descanso y después retomamos los entrenamientos con normalidad, manteniendo la misma concentración y la misma motivación. Y cuando empezamos a preparar este partido, percibí la seriedad en el trabajo, y esta madurez me alegra mucho".

Y concluyó: "Como dije en la rueda de prensa de Barcelona, nuestro objetivo esta temporada no es ganar un partido ante el Barcelona, sino ganar el título, y estamos intentando recorrer este camino".