José Mourinho, director técnico del Real Madrid, habló sobre la situación del equipo antes de recibir al Málaga mañana domingo en el Bernabéu, en la tercera jornada de LaLiga, y también abordó la situación de Yan Diomande y la relación entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Mourinho, durante la rueda de prensa previa, dijo sobre el estado físico del equipo: "Hay jugadores, como repito siempre, que han realizado entrenamientos diferentes. Contamos con una plantilla fuerte capaz de compensar estos problemas".

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Y continuó: "Les pondré un ejemplo: mañana, Cucurella será titular, y Carreras, que ofreció un buen rendimiento ante el Espanyol y la Real Sociedad, estará en el banquillo. Si Cucurella siente fatiga, Álvaro estará listo para entrar. Este es el tipo de soluciones que una plantilla como esta le ofrece al entrenador".

Sobre Diomande, dijo: "No hablaré más de los jugadores de forma individual. Diomande llegó tarde y sufrió un verano difícil. No entrenó con el Leipzig y, cuando llegó, no tenía una base sobre la cual construir, por eso avanza de forma gradual. Ya ha tenido algunos minutos de juego, y eso es lo que necesita para desarrollarse. Mañana será titular o entrará como suplente. Se está preparando cada vez más".

Y sobre la posibilidad de mejorar la relación entre Vinicius y Mbappé, Mourinho aclaró: "Es un esfuerzo colectivo. El secreto reside en la calidad, y tenemos una calidad extraordinaria. Otro punto, aunque secundario pero no menos importante, es el entendimiento mutuo entre ambos. Debe haber una gran dosis de entendimiento, amistad y cooperación. Cuando estas cualidades se combinan con una calidad excepcional, tienes todo lo que necesitas para seguir progresando".

Y añadió el técnico portugués: "La dinámica no es solo 2+9, sino 11. Esta dinámica los impulsará, e impulsará a todos, a ofrecer un mejor rendimiento. Estoy sumamente feliz después de apenas dos semanas trabajando con ambos".

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