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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, admitió tras la victoria ante el Celta de Vigo, ayer sábado, que no esperaba disputar un partido tan complicado.

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Mourinho afirmó, en declaraciones recogidas por el diario español As: «Normalmente, jugar en domingo es lo ideal después del parón, pero no es posible por la Champions League. Vi a jugadores que sufrían físicamente y que no estaban al cien por cien».

Y añadió: «Evidentemente, estoy un poco decepcionado, porque quiero que juguemos mejor, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de ellos. Del grupo que forman. Y de sumar tres puntos importantes».

Sobre las cualidades de Espí, que ha marcado cuatro goles en 93 minutos, Mourinho explicó: «Para jugadores con unas características concretas... y no quiero decir que no pueda ser titular o jugar 90 minutos... pero el estilo de juego del equipo se basa más en el juego colectivo y en la circulación de pases. Y en los movimientos por dentro. Él, en cambio, es un delantero de área».

Y agregó: «Cuando dominamos a un rival que se limita a defender, su forma de jugar es terrorífica. Tiene muchísima calidad dentro del área... juega de espaldas a la portería, cabecea bien y ataca el primer y el segundo palo... tiene muchísimas características de delantero de área».

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Prosiguió: «La historia está llena de gente como él que decide partidos sin jugar muchos minutos. Estamos contentos con él. Y es de esos chavales que no entran en debates sobre si Kylian debería sentarse en el banquillo o si él debería jugar más...».

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Continuó: «Sabe que está creciendo y cuenta con el respeto del entrenador y de sus compañeros, y también de su afición. Está feliz. Y espero tener oportunidades de darle también titularidades, o 90 minutos, o más tiempo de juego».

Mourinho también se refirió a los pitos contra su equipo: «Creo que has entendido que no estaba criticando a la afición. Y nunca lo haré. Porque la decisión es suya. Pero es más difícil. Jugar con el apoyo de la afición es más fácil que jugar contra tu propia grada».

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Y añadió: «Si juegas fuera y el público es hostil, eso es una motivación. Pero que ocurra en casa... es más difícil. Y tienes que saber jugar en esa situación. Evidentemente, no ayuda. Pero tienes que saber jugar».

Explicó: «Una de las cualidades de un jugador del Real Madrid es también saber soportar esa presión. Seguir adelante y no tener miedo a arriesgar. Y ellos han tenido esa fuerza».

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Sobre el lugar de Courtois en el debate acerca del mejor jugador del mundo, Mourinho dijo: «Es el mejor portero del mundo. Solo Yashin ganó el Balón de Oro. La historia del fútbol, sin porteros que ganen el Balón de Oro... esa es la realidad. La gente valora más al jugador ofensivo».

Y completó: «Pero no tengo ninguna duda de que es el mejor portero del mundo desde hace años. Y con Neuer, que se acerca al final... no veo... no veo a nadie... muy cerca de él. Pero me gusta mucho Lunin. Me gusta mucho».

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Siguió: «Y es otro jugador al que podemos poner en la misma categoría que Espí. Un jugador que merece jugar más, pero esta es su situación. Hubo un entrenador muy famoso en Portugal en los años setenta que dijo: eres el mejor portero de Europa».

Y continuó: «Entonces el portero le preguntó: ¿y por qué no juego? Y él le respondió: porque el otro es el mejor portero del mundo. Es algo parecido a lo que pasa con Lunin y Thibaut».

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Sobre Vinícius y si se le ve más liberado, Mourinho respondió: «Ayer dije que no importa, sea en el banquillo o como titular. Y para que no me hagáis esta pregunta el lunes y no tengáis mucho de lo que hablar, voy a ser un chico travieso y zanjaré la historia: será titular el martes».

Sobre su papel en la evolución de Espí y su enorme alegría en el vestuario, Mourinho señaló: «No, no. Mira, Carlos... el entrenador portugués del Levante fue más importante que yo en su carrera. Le ayudó a crecer y a mejorar. Y le llevó a un nivel de juego que le permitió estar entre las opciones cuando necesitamos un delantero centro, un jugador de área...».

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Continuó: «Joni y José Ángel me pusieron delante cinco nombres, y él era uno de ellos. Por eso, el mayor mérito es del entrenador portugués del Levante. No mío».

Y añadió: «Yo me limito a intentar ayudarle a crecer un poco más y a motivarle para desempeñar un papel que no es fácil, porque implica sentir que no empiezas los partidos y que, cuando entras, lo haces en situaciones críticas. Mi mérito... es poco o ninguno».

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Sobre la posibilidad de alinear juntos a Mbappé y Espí sin esperar a una situación de emergencia, Mourinho explicó: «Puedo hacerlo, pero cuando perdamos el balón, yo, que estoy ahí en la banda, tendría que entrar al campo durante la transición y dar una bofetada a alguno de los que están en la transición. Porque jugar con dos delanteros puros implica que tus extremos tienen que defender por dentro».

Y concluyó: «Y desde luego ese no será el papel de Diomande, de Vinícius o de Arda... quizá de Díaz hasta cierto punto... pero, por las características de nuestros extremos, no estamos preparados para un 4-4-2 puro».