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El Real Madrid de José Mourinho se está convirtiendo en un equipo que sabe desenvolverse en el caos de los últimos minutos, ahora que las remontadas en el marcador se han vuelto una seña recurrente en sus partidos, aunque eso exija renunciar a la prudencia táctica y lanzar al campo todas sus cartas ofensivas.

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El Real Madrid de José Mourinho ha confirmado su capacidad para decidir los partidos, tras encadenar nueve victorias consecutivas desde su derrota en casa ante el Atlético de Madrid. Su rendimiento ha mejorado notablemente, con triunfos holgados ante el Racing (3-0), el Sevilla (4-1), el Valencia (3-0) y el Leipzig (4-1), y una victoria merecida ante el Barcelona en el Camp Nou (2-1). Sin embargo, el equipo todavía sufre a veces apagones que le obligan a renunciar a la prudencia táctica y a acumular delanteros en los minutos finales, como ocurrió ante la Roma, el AEK Atenas, el Elche, el Espanyol y el Celta de Vigo, convirtiendo esos partidos en un caos que sabe manejar.

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El partido ante el Celta de Vigo fue un nuevo ejemplo: el Real Madrid firmó una primera parte para olvidar, en la que el rival marcó un gol y desperdició ocasiones para ampliar su ventaja, antes de mejorar tras el descanso y lograr el empate pasada la hora de juego. Ejerció una presión ofensiva constante y fue prescindiendo progresivamente de centrocampistas para ganar densidad en el último tercio, hasta terminar el partido, agotados los cinco cambios, con Güler y Bellingham en el centro del campo, Endrick en la derecha, Vinícius en la izquierda y Mbappé y Espí en ataque.

El gol de la victoria llegó en el minuto 85, obra de Espí, pero el Celta apretó en los minutos restantes en busca del empate, algo que inquietó a Mourinho, que declaró: «No teníamos más cambios, y había en el campo cuatro delanteros puros y dos centrocampistas que normalmente no juegan en esa posición, porque los dos son ofensivos. Me habría gustado hacer un sexto cambio para sacar a Mbappé o a Güler y meter a Tchouaméni, pero no era posible. Todo esto implica riesgos, y si hubiéramos perdido 1-2 ahora estaríamos hablando de una historia diferente».

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El técnico portugués advirtió: «Llegará un día en que no podremos remontar, eso es seguro».

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El Real Madrid ya pagó el precio de estos riesgos ante el Real Betis, cuando cayó por 1-0 pese a terminar el partido con Bellingham y Bernardo Silva como pareja en el centro del campo y Vinícius, Mbappé, Espí y Diomande en ataque. El equipo no marcó, pero generó ocasiones suficientes para remontar: dispuso de un penalti que falló Mbappé, y Espí anotó un golazo que fue anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada. Ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el riesgo no fue del mismo calibre, sobre todo tras la expulsión de Huijsen; el equipo terminó el encuentro con Valverde, Camavinga y Bernardo en el centro del campo y Mbappé y Diomande en ataque, y recortó distancias.

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En otros partidos, la apuesta se tradujo en victorias. Ante el Espanyol, en la primera jornada, Mourinho acabó juntando a Valverde, Camavinga, Vinícius, Mbappé, Diomande y Espí, y este último logró arrancar el triunfo por 2-1. Ante el Elche, el riesgo fue mayor: Valverde de lateral, Brahim Díaz por dentro junto a Bellingham, y Diomande, Mbappé, Endrick y Espí en la línea de ataque, para sellar la victoria por 3-2.

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14 puntos nacidos del sufrimiento

Este enfoque se ha extendido a la Liga de Campeones, el torneo en el que el Real Madrid acostumbra a desafiar la lógica futbolística. El equipo logró remontar ante la Roma hasta imponerse por 3-1, tras acabar el partido con Güler y Bernardo Silva en el centro del campo y Mbappé, Bellingham, Espí y Endrick en ataque. Lo repitió ante el AEK en Atenas, con una alineación ofensiva poco habitual en un entrenador como Mourinho, que prefiere el orden a la aventura, formada por Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Endrick, Mbappé y Espí.

El duelo ante el Celta fue la tercera remontada con éxito del Real Madrid esta temporada, junto a los partidos contra la Roma y el AEK Atenas, entendiendo por remontada darle la vuelta a un marcador adverso para acabar ganando, además de los otros encuentros que el equipo resolvió en los últimos instantes. Según el informe, el Real Madrid ha sumado 14 puntos entre LaLiga y la Liga de Campeones gracias a goles marcados después del minuto 78, lo que refleja la contribución de los jugadores y de Mourinho, así como de los preparadores físicos Antonio Dias y Antonio Pintus, para mantener la fortaleza física del equipo en los tramos finales de los partidos.

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Según un informe del diario AS: «Las cifras revelan la magnitud de este fenómeno, ya que el tramo entre el minuto 76 y el 90 es el más goleador del Real Madrid esta temporada, con 16 de sus 46 goles, un 35 %. Además, ha marcado seis goles a partir del minuto 90, el mejor registro entre los equipos de las cinco grandes ligas europeas, de modo que el equipo sigue caminando al borde del abismo y saliendo victorioso. Aunque Mourinho advierte de que la remontada no funcionará siempre, el Real Madrid sigue comportándose como el rey del manicomio en los minutos finales».

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