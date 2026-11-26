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El primer equipo del Real Madrid recibió sus nuevos coches de la firma alemana BMW en el estadio Santiago Bernabéu.

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Según el diario Sport, Jude Bellingham eligió el XM Label, el modelo más caro, mientras que Kylian Mbappé repitió con el iX3.

Vinícius Júnior siguió fiel al i7, mientras que el capitán, Fede Valverde, se decantó por el coche más económico, el iX2 xDrive30, cuyo precio parte de los 59.000 euros.

Jude Bellingham se quedó con el coche más caro de la nueva flota de BMW del Real Madrid.

Catorce jugadores, entre ellos Thibaut Courtois, Brahim Díaz y Antonio Rüdiger, pidieron el mismo coche que eligió Jude Bellingham.

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El XM Label elegido por Bellingham, un híbrido enchufable de 748 CV, tiene un precio de partida de 194.000 euros en España.

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El estadio Santiago Bernabéu acogió el acto de entrega de los coches al primer equipo del club blanco.

BMW España patrocina al Real Madrid desde julio de 2022, cuando tomó el relevo de Audi en esta alianza.

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Yan Diomande y Thiago Pitarch pidieron el iX3, el mismo modelo que eligió Mbappé.

De los 26 jugadores que recibieron las llaves de sus coches, solo Valverde y Marc Cucurella eligieron modelos que ningún otro jugador pidió.

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El caso más llamativo es el de Cucurella, que pidió un X7 xDrive60, el único modelo de la marca que incluye de serie tres filas de asientos.

Mourinho elige un coche totalmente eléctrico

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El entrenador José Mourinho eligió el mismo coche que Eduardo Camavinga, el iX xDrive60, totalmente eléctrico.

El X7 M60i xDrive elegido por Cucurella es el único de los 27 coches entregados que no funciona con carga eléctrica.

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El vehículo cuenta con tres filas de asientos con capacidad para siete personas y, bajo el capó, un motor de gasolina de ocho cilindros apoyado por un pequeño sistema eléctrico.

Si el criterio de comparación es la aceleración, hay que fijarse en el otro portero del Real Madrid. Andriy Lunin repitió con el M5, un modelo por el que este año también se ha decantado Éder Militão.