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imago-sport-1085284646.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed
Traducido por

Mourinho habla del impacto de la crisis de China sobre Mbappé y zanja el futuro de Vinicius tras la sanción

J. Mourinho
Vinicius Junior
K. Mbappe
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Portugal
Brasil
Francia
España

El entrenador portugués: Mbappé es muy inteligente y necesito a Vinicius

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a Kylian Mbappé en medio de la polémica generada por su reciente crisis relacionada con China y el uso de la inteligencia artificial para falsificar imágenes de rostros, elogiando la forma en que gestionó la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro 2026, antes de aclarar su postura sobre Vinicius Junior y su futuro en el once titular del conjunto blanco.

Durante la rueda de prensa celebrada este sábado, previa al duelo ante el Racing de Santander mañana domingo en la Liga española, Mourinho confirmó sentirse tranquilo respecto a la reacción de su club y de su estrella francesa ante la crisis con China.

El técnico portugués afirmó, en declaraciones recogidas por el diario español "As": "Lo que siento es tranquilidad, porque el club al que pertenezco es el Real Madrid, y el jugador que tengo en mi equipo es Kylian Mbappé. El Real Madrid y Mbappé han mostrado categoría en su reacción inmediata, y siento que los represento plenamente".

Mourinho: Mbappé es muy inteligente

Sobre el estado anímico de Mbappé, y sobre si los acontecimientos fuera del campo le han afectado, el técnico portugués dijo: "No. Kylian es muy inteligente y maduro, tiene una confianza en sí mismo muy alta y, al mismo tiempo, posee categoría".

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Y añadió, hablando sobre la forma en que la estrella francesa gestionó la coronación de Harry Kane con el Balón de Oro: "En la forma en que gestionó la victoria de Harry con el Balón de Oro no he visto más que categoría y respeto. Hay una diferencia entre saber que eres el mejor y respetar a otra persona que ha dado mucho por ganar un premio".

Mourinho abordó la polémica relacionada con China, considerando que refleja uno de los riesgos de la época actual, ante la posibilidad de un mal uso de las tecnologías modernas, aclarando: "Este es uno de los riesgos del mundo de hoy, donde muchas veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca, porque hay riesgos que rodean muchas de las cosas que dices o comentas".

El técnico portugués elogió la postura de Mbappé y del club, subrayando que ambos gestionaron el asunto con responsabilidad y categoría, antes de añadir: "Por nuestra parte, el asunto está zanjado. No tenemos nada más que hacer al respecto".

"¿Vinicius? Lo quiero y lo necesito"

En cuanto al once titular, y a la posibilidad de que Mourinho recurra a Federico Valverde en el lateral, a Bernardo Silva en el centro del campo y a uno de los jugadores en la banda izquierda, el entrenador negó estar planteándose fijar un once definido o pensar en la situación de Vinicius Junior de manera individual.

Dijo: "No pienso en la situación individual de Vinicius, y no tengo un once titular fijo. El once en el que me apoyo hoy puede ser distinto dentro de dos semanas".

Explicó que la naturaleza del fútbol moderno hace difícil apoyarse en un grupo fijo de jugadores, y añadió: "El fútbol de hoy no es como hace 20 años; se ha vuelto más intenso y rápido, y las exigencias físicas son mucho mayores. Por eso, se ha vuelto muy difícil definir el once titular de un equipo con solo mencionar los nombres, como ocurría en el pasado".

Mourinho señaló que prefiere contar con jugadores de características diferentes en el centro del campo, pero recalcó que eso tiene que ver con su filosofía de juego, y no con clasificar a los jugadores en titulares y suplentes.

Sobre la situación actual de Vinicius, el técnico portugués dijo: "La situación de Vinicius ahora es muy sencilla; no juega en la Liga (por la sanción), pero sí participa en la Liga de Campeones. Y yo lo quiero, lo quiero mucho. Espero que esta sanción termine pronto, porque lo quiero y lo necesito".

Mourinho matizó, aclarando que sus declaraciones no significan garantizar el regreso del jugador al once titular en cuanto termine la sanción, diciendo: "Esto no quiere decir que afirme que será titular, pero tampoco será un problema. Es un gran jugador que tendremos dentro de un grupo muy bueno".

Cuando se le preguntó si sentía que el Real Madrid se había vuelto más equilibrado con la ausencia de Vinicius del once, Mourinho rechazó esa interpretación, subrayando que su objetivo es construir un equipo homogéneo, ya sea que los jugadores participen como titulares o se sienten en el banquillo.

Concluyó diciendo: "Veo un grupo que trabaja para convertirse en un solo equipo, ya se trate de los jugadores que participan o de los que se quedan fuera del campo. Trabajamos según un modelo de juego unificado, en cuanto a la presión, la ubicación de las líneas y la forma de construir los ataques. Este equipo evoluciona, y después puedes cambiar a dos o tres jugadores sin que se vea afectado. Ese es el objetivo".

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