Mourinho golpea la mesa de inmediato y bloquea un gran fichaje en el Real Madrid

José Mourinho no tiene intención de colaborar en una salida veraniega de Vinícius Júnior al Arsenal, según asegura The Telegraph. El técnico de vuelta en el Real Madrid ha dejado claro a la dirección del club que no quiere perder bajo ningún concepto a sus jugadores más importantes.

El interés del Arsenal por el brasileño de 26 años es serio, aunque ambos clubes todavía no han mantenido conversaciones sobre un posible traspaso. En el Emirates Stadium ven a Vinícius como el candidato soñado absoluto para la posición de extremo izquierdo, donde el técnico Mikel Arteta lleva años buscando una nueva estrella.

La situación contractual de Vinícius genera incertidumbre en Madrid. Su actual vínculo expira en el verano de 2027 y las negociaciones para una renovación apenas han avanzado hasta ahora, por lo que el Real tendría que plantearse una venta si no se alcanza un acuerdo, para evitar así una salida como agente libre dentro de un año.

Para el Arsenal, la llegada de Vinícius supondría un golpe sin precedentes. El atacante de banda ganó dos veces la Champions League con el Real Madrid y marcó más de veinte goles en todas las competiciones en cada una de las últimas cinco temporadas.

Sin embargo, un traspaso implica enormes obstáculos financieros para el Arsenal. Según se informa, Vinícius gana alrededor de 470.000 euros por semana y se convertiría de inmediato en el jugador mejor pagado del Arsenal, mientras que el club londinense también quiere cerrar nuevos contratos con Declan Rice y Arteta.

El Arsenal fichó este verano por cuarenta millones de euros a Christos Tzolis, procedente del Club Brujas, y se hizo con el portero Illan Meslier, que estaba libre. Sin embargo, el campeón inglés se quedó sin Morgan Rogers, que a última hora eligió al Chelsea, mientras que Leandro Trossard ya se ha marchado al Besiktas y se considera necesario realizar más ventas.

La posible llegada de Vinícius probablemente significaría que el Arsenal tendría que revisar por completo su estrategia de fichajes y quizá renunciar a otros objetivos, como Bruno Guimarães (Newcastle United) y Ezri Konsa (Aston Villa).