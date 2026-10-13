Compartir Sigue a GOAL en Google

Mensaje enigmático del entrenador portugués

Anuncios

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, volvió a lanzar un mensaje enigmático a la prensa española: cuando se le preguntó una y otra vez por la polémica del pasado partido ante el Villarreal en LaLiga, el técnico portugués evitó entrar en el debate e invitó finalmente a los periodistas italianos a preguntarle por el encuentro frente a la Roma.

El Real Madrid visita a la Roma en el estadio Olímpico mañana miércoles, en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.

Mourinho declaró en la conferencia de prensa previa al partido contra la Roma: "Os invito a todos a ver el primer minuto contra el Villarreal; un solo minuto es suficiente".

Mourinho fue incluso más lejos y retó a la prensa a revisar el asunto: "El primer minuto es suficiente. Si queréis, podemos hablar del tema el próximo sábado; ese primer minuto no necesita ninguna explicación para cualquiera que entienda de fútbol".

Anuncios Anuncios

Pero ¿qué ocurrió exactamente en ese minuto? El diario "Marca" presentó un repaso de las imágenes, incluidos los diez primeros minutos del partido.

El periódico español señaló: "Al principio se señaló un fuera de juego a Mbappé, que el árbitro indicó en una acción cuya posición era dudosa. Minutos después, el jugador francés se vio implicado en una jugada similar, también señalada como fuera de juego. Estas dos decisiones plantean dudas, aunque ninguna de ellas permite concluir que hubiera intencionalidad por parte del árbitro. Durante la retransmisión no se ofreció ninguna repetición que aclarara las acciones".

El partido entre Real Madrid y Villarreal, que terminó con victoria blanca (1-0) el pasado sábado, estuvo marcado por una gran polémica arbitral, especialmente después de que Vinicius Junior marcara el segundo gol del conjunto merengue, pero el árbitro lo anuló tras recurrir al videoarbitraje, y expulsó al jugador brasileño por tirarle del pelo a Nathan Salibá, futbolista del Villarreal, al inicio de la jugada, lo que llevó a Mourinho a interrumpir la conferencia de prensa posterior al encuentro.











