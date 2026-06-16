Mourinho fija su nuevo objetivo... y el Dortmund responde con una oferta impactante

Según medios alemanes, el Real Madrid sigue interesado en el centrocampista del Borussia Dortmund Félix Nemisha, de 25 años.

Actualmente está con la selección alemana en el Mundial y marcó en su debut ante Curazao (7-1), anotando el primer gol del partido. Según la prensa alemana, Mourinho valora mucho su talento.

Su contrato con el Dortmund vence en 2030 y, además, clubes de la Premier League como Manchester United y Manchester City también lo siguen. Su cláusula de rescisión es de 70 millones, pero no se puede activar hasta 2027.

Según Bild, el Dortmund pide 120 millones para venderlo ahora y frenar el interés del Real Madrid y otros clubes.

Nemisha es un pilar del Dortmund, destaca como centrocampista por su gran forma física y llegó al club para sustituir a Jude Bellingham, fichado por el Real Madrid.