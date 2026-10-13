Mourinho: Felicito a Italia por el «Calciopoli»; el «caso Negreira» es el mayor escándalo de corrupción en la historia del arbitraje mundial

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El Real Madrid se prepara para enfrentarse a la Roma mañana

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, continuó presionando en el caso Negreira, en el que está imputado el Barcelona, relativo al pago de dinero a José María Enríquez Negreira, quien ejerció como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol entre 1994 y 2018.

El caso gira en torno a los pagos que recibieron Negreira y empresas vinculadas a él por parte del Barcelona durante muchos años y, según los datos que constan en el expediente de la investigación, los pagos superaron los 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018, a cambio de informes relacionados con el arbitraje.

El Barcelona niega haber cometido ninguna irregularidad y sostiene que los pagos correspondían a servicios de asesoramiento e informes técnicos sobre los árbitros.

Mourinho se muestra realmente contundente al hablar del caso, algo que quedó de manifiesto en sus declaraciones de este martes al canal "Prime Video Italia".

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Mourinho declaró: "Solo diré una cosa: felicito a los italianos. ¿Saben por qué? Porque es el único país que ha vivido un escándalo como el Calciopoli con todo el significado que tiene la palabra".

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Y añadió: "En España, en cambio, con lo que ocurrió, y todo el mundo sabe lo que ocurrió, la situación sigue siendo confusa. Hasta ahora no ha pasado nada. Absolutamente nada".

Cuando más tarde se le preguntó si esperaba que ocurriera algo en el futuro en relación con el caso Negreira, volvió a insistir: "Si no pasa nada, quizá este sea el mayor escándalo de corrupción en la historia del arbitraje mundial".

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No es la primera vez que Mourinho habla de esta manera, especialmente en Italia, un país que conoce perfectamente estos escándalos de corrupción y en el que la Juventus descendió a la segunda división por aquel caso.

Hace unos días, en una entrevista con el diario "Corriere dello Sport", afirmó: "Viví la etapa importante de Negreira aquí, en el Real Madrid. Nadie lo sabía, pero lo vivimos. Sucedió. Sucedió. Después me marché, y ahora todo el mundo lo sabe".