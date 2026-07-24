El Real Madrid dio comienzo a su etapa de preparación para la temporada 2026-2027 con la disputa de su primer partido amistoso bajo la dirección de su nuevo entrenador, José Mourinho, ante el Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano, sin público en las gradas.

Bajo una temperatura de 33 grados centígrados, el Real Madrid logró la victoria por un gol a cero. El marcador reflejaba un empate sin goles cuando los jugadores del primer equipo abandonaron el terreno de juego en el minuto 70, y el triunfo llegó después gracias a once futbolistas de la academia del club, "La Fábrica", y a un gol marcado por el joven Yáñez desde el punto de penalti.

Mourinho no ofreció grandes sorpresas en su once inicial, pues disponía de diez jugadores del primer equipo y alineó a nueve de ellos. El único ausente fue Fede Valverde, que siguió el encuentro desde la grada al haber disputado solo dos sesiones de entrenamiento desde su incorporación el miércoles, y junto a él estuvieron Éder Militão y Rodrygo para apoyar al equipo.

Por el contrario, Arda Güler comenzó el partido como titular pese a haberse sumado a los entrenamientos únicamente el lunes; dirigió el centro del campo junto a Lunin en la portería (y con el brazalete de capitán), y por delante Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen y Carreras en defensa, Ceballos en la posición de pivote, Camavinga y Güler en el medio, Mastantuono como extremo derecho, Gonzalo en ataque y la gran apuesta, Gabri Veiga, como extremo izquierdo.

Mourinho no apareció sobre el terreno de juego hasta 10 minutos antes del inicio para seguir con tranquilidad el final del calentamiento, donde se limitó a tocar el césped y el balón, y luego regresó por donde había venido.

Las cámaras se centraron en el portugués más que en el propio partido, para observar sus reacciones y sus gestos en su primera aparición en Valdebebas tras una ausencia de 13 años, vistiendo el chándal rosa y con el pelo gris encanecido por el paso de los años. El portugués se mostró tranquilo y con gran control de sí mismo, pues solo abandonó el banquillo una vez durante los primeros 20 minutos para dar algunas instrucciones en voz baja, antes de volver a su asiento.

Sobre el césped, el Real Madrid empezó el partido con un arranque potente; tras solo 51 segundos, Mastantuono se ganó un penalti después de una internada por la banda derecha. Güler se apresuró a coger el balón y lo lanzó, dejando de lado el deseo de su compañero Gonzalo, pero no logró transformarlo en gol después de que el portero lo detuviera con éxito, siendo ese el comienzo del primer minuto y medio de la segunda etapa de Mourinho.

El ritmo del partido fue descendiendo de forma progresiva; los 15 minutos siguientes no presenciaron ocasiones de peligro. Mastantuono destacó como el mejor jugador sobre el terreno, junto a la personalidad de Ceballos y las ganas de Gonzalo por reivindicarse, para que los diálogos de la primera parte concluyeran sin goles y sin llegar a convencer del todo, en medio de un planteamiento táctico basado en la organización y la presión alta.

Con el comienzo del apagón informativo tras el minuto 20, la prensa fue desalojada del estadio y se cortó la retransmisión en directo a través del canal oficial del club. Aun así, se vio a Güler tratando de compensar el penalti fallado con una actuación destacada en cuanto a movilidad en la creación de juego y en la ejecución de las jugadas a balón parado, mientras que Mastantuono siguió liderando los ataques de peligro del equipo.

Al llegar el minuto 70 y con el marcador reflejando el empate sin goles, Mourinho realizó un cambio total al retirar a todos los jugadores del primer equipo y dar entrada a los futbolistas de la academia. La resolución llegó mediante un segundo penalti que Yáñez transformó con éxito en la red, en medio de las protestas del cuerpo técnico del Alcorcón por la decisión del árbitro, para que el partido terminara con la victoria del Real Madrid por un gol a cero.