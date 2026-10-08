El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, explicó su curioso malestar con el anterior técnico del equipo, el italiano Carlo Ancelotti, quien actualmente dirige a la selección de Brasil.

El diario AS publicó algunas declaraciones de Mourinho durante su entrevista con el diario Corriere dello Sport.

Mourinho dijo: "Ancelotti es magnífico. Quería hablar con Vinicius, quería saber cómo estaba Rodrygo, cómo evolucionaba su nivel, y cómo iba el progreso de Militao".

Y continuó: "Endrick también estaba lesionado en aquel momento, y me pidió permiso para venir aquí. ¡Pero estás loco, Carlo! Pero ese también es Carlo".

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Y añadió en tono de broma: "Carlo, ya estoy harto de ti. Cada día camino por el pasillo y me encuentro fotos de Ancelotti por aquí y por allá. Ya estoy harto de ti de verdad".

Y sobre su relación con su antiguo club, la Roma, comentó: "Mi marcha me rompió el corazón. No hay, y nunca habrá, una sola palabra mía contra la Roma o contra el propietario del club. Cuando me voy, me voy con la conciencia tranquila y con la sensación de que siempre será mi casa".

Y explicó: "El día que llegué, había miles de personas para recibirme, a pesar de que todavía no había hecho nada. No lo merezco, pero esa es la Roma".

Y recalcó: "Luché por la afición, lo di todo, y ganamos un título como la Liga Europa Conferencia, que es un título de enorme importancia para un club que no consigue muchas victorias ni títulos".

Y concluyó: "¿El regreso a Roma el próximo miércoles en la Liga de Campeones? Tengo que prepararme mentalmente, porque será la primera vez que vaya allí sin el apoyo de la afición giallorossi. No espero cánticos ni pancartas, sino mucho respeto".